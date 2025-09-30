Diputados declaran constitucional reforma sobre ratificación de mandos de Guardia Nacional

El Pleno de la Cámara de Diputados de la Unión realizó la declaratoria de constitucionalidad de la reforma que faculta al Senado para ratificar los nombramientos de mandos superiores de la Guardia Nacional, que realice el titular del Poder Ejecutivo Federal.

La declaratoria, que fue remitida a la Cámara Alta del Congreso de la Unión, para sus efectos constitucionales, se realizó tras la aprobación de 21 congresos locales, entre ellos el de Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México.

“El Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y previa aprobación de la mayoría de las honorables Legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, declara reformados los artículos 76 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de ratificación de grado superiores de la Guardia Nacional”, informó Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro.

La reforma, aprobada el 23 de septiembre de 2025, subsana la omisión cometida por la mayoría al aprobar, en septiembre de 2024, la que transfiere el mando administrativo y operativo de la Guardia Nacional, a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).