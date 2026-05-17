Diputados reservan por cinco años información sobre elección de Consejeros del INE

El Comité de Transparencia de la Cámara de Diputados aprobó reservar por cinco años la documentación relacionada con el proceso de designación de tres consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE).

La reserva incluye información de las 369 personas que participaron en el proceso.

Para lograr la resolución, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de los Diputados solicitó al Comité de Transparencia confirmar la clasificación como reservada de la “documentación generada, emitida, recibida, integrada evaluada y/o resguardada de las 369 personas”.

Cabe recordar que el pasado 21 de abril fueron designados como consejeros del INE, Arturo Manuel Chávez López, ex director de Talleres Gráficos de México; Blanca Yassahara Cruz García, quien se desempeñaba como presidenta del Instituto Electoral de Puebla, y Frida Denisse Gómez Puga, entonces titular del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral de Tamaulipas.