Dos miembros de la Luz del Mundo son candidatos de Morena a San Lázaro

La dirigencia de Morena registró como candidatos a diputados federales a dos integrantes de la iglesia de La Luz del Mundo, congregación que es investigada en México por lavado de dinero y cuyo líder, Nassón Joaquín García, fue detenido y acusado en Estados Unidos de abuso sexual de menores, tráfico de personas y pornografía infantil, entre otros delitos graves.

Los candidatos son Emmanuel Reyes Carmona, ex perredista que busca la reelección como diputado federal -ahora por Morena-, y Hamlet García Almaguer, exfuncionario del gobierno de la Ciudad de México en la administración de Miguel Ángel Mancera y ex candidato a diputado por Movimiento Ciudadano (MC) en 2018.

Ambos está en las listas de candidaturas plurinominales de Morena y en posiciones privilegiadas que prácticamente les garantizan una curul en San Lázaro.

Reyes Carmona fue registrado ante el INE en la posición número 8 de la Segunda Circunscripción y García Almaguer en el lugar 15 de la Primera Circunscripción.

Ambos han sido promotores de la iglesia cristiana de La Luz del Mundo y defensores de Nassón Joaquín García tras su captura en 2019 en California, donde está a la espera del inicio del juicio en su contra.

Conocido entre sus fieles como “Apóstol de Jesucristo”, Nassón Joaquín fue dirigente desde 2014 de la iglesia cristiana con sede en Guadalajara y que, según la propia congregación, tiene presencia en 60 países y cuenta con 5 millones de feligreses.

Animal Político contactó al diputado Emmanuel Reyes Carmona para cuestionarle cuál es su relación con La Luz del Mundo; Hamlet García Almaguer no pudo ser localizado.

Diputado alega discriminación a sus creencias

El ex perredista Reyes Carmona dijo que la Constitución garantiza su libertad de creencias y aseguró que no conoce las acusaciones contra Nassón Joaquín, a quien se refirió como “el director”.

“Disculpa, ¿a cuántos candidatos les has preguntado su religión?”, inquirió el diputado. “Porque si me quieres distinguir o clasificar por mis creencias y no por mi trabajo, eso es discriminación. Te mando el artículo 4 de la Ley Federal de la materia”, dijo en referencia a la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación.

Este medio le hizo notar que el cuestionamiento no era hacia sus creencias sino hacia sus vínculos con una organización y un líder acusados de varios delitos graves en México y Estados Unidos, a lo que Reyes Carmona no respondió.

“Yo desconozco esos temas, estimado”, replicó. “No sé cómo avance el tema del director (Nassón Joaquín). Creo que si algo deseas saber de la organización religiosa, no soy el indicado”.

Reyes Carmona, originario de Guanajuato, fue uno de los 35 legisladores federales que entregaron un reconocimiento al líder de La Luz del Mundo en una polémica ceremonia celebrada en el Palacio de Bellas Artes en mayo de 2019, pocos días antes de la detención de Nassón Joaquín.