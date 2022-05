Durazo propone que armas decomisadas al narco se entreguen a policías municipales

El Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño planteó a la Secretaría de la Defensa Nacional, cambios a la ley para que las armas decomisadas al crimen organizado pudieran ser entregadas a las policías municipales. Ante ello la respuesta de Luis Crescencio Sandoval González fue de que debían de ser destruidas, pero indicó, también, que dicho tema podría ser analizado.

“Recientemente la Secretaría de la Defensa Nacional hizo un aseguramiento histórico presidente, histórico, en Navojoa, un número muy importante de armas de alto calibre nuevas”, señaló el mandatario estatal, durante la conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde Sonora.

“Y estábamos planteando en la mesa estatal de seguridad, presidente, que en virtud de ese carácter de ser armas nuevas que no han sido utilizadas que no tienen historia pudieran, previo proceso con la Secretaría de la Defensa Nacional destinarse a algunos cuerpos municipales”, dijo el gobernador, ex titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

“Bueno mi general, pues el planteamiento ya se hizo en público y ahora me toca pues pedirte que lo analices para ver si podemos concluir con un procedimiento que nos permita contar con esas armas. Eventualmente será necesario promover una modificación a algunas disposiciones legales”, agregó Durazo Montaño.

Ante dicho planteamiento, el titular de la SEDENA que la Ley restringe, pero que se trata de armas que no todo el tiempo están en las mejores condiciones. “Habría que hacer quizá un análisis de cada una de ellas y determinar cuáles pudieran ser utilizadas en otras organizaciones policiales en lo que es los estados”, enfatizó Sandoval González.

“Actualmente sí las destruimos se hace el aseguramiento, se ponen a disposición de la autoridad correspondiente, si no están vinculadas con algún delito de otra naturaleza algún homicidio pues se pasan a disposición de la Secretaría para su destrucción”, insistió el mando militar.

“Cuando están vinculadas a un homicidio tienen que quedar bajo resguardo, tenemos una cantidad importante a la fecha resguardadas a disposición de los Ministerios Públicos, pero bueno podríamos hacer el análisis y ver de qué manera podemos cumplir con esto. Lo atenderemos, lo veremos, lo analizaremos, señor presidente”, finalizó el titular de la SEDENA.