Marcelo Ebrard, ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), aseguró que si la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena no resolvía pronto la impugnación que presentó contra el proceso interno de dicho partido -en la cual resultó electa Claudia Sheinbaum resultó electa como “coordinadora nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación”-, recurriría al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Entrevistado tras reunirse con 33 legisladores de los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Verde Ecologista Mexicano (PVEM), el también ex titular de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, consideró que en breve dicha Comisión debería dar respuesta a dicho recurso.

“Tienen que resolverlo pronto. Porque si no, pues te vas al Tribunal. O sea, lo que voy es ¿qué ganan sin responder esa impugnación? Esa impugnación la van a tener que contestar. Estamos dando un tiempo razonable”, agregó el ex canciller.

“No soy yo para estar imponiendo ritmos y tiempos a todo mundo, y ya sabes. No, no es la actitud que tenemos. Pero sí me parece que lo razonable es que la contesten. Ya llevamos una semana y tres días”, expuso el ex titular de la SRE.

El ex funcionario federal insistió en que su permanencia en el partido dependería de la respuesta que diera la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, además de que consideró que continuarían las especulaciones respecto a su futuro político.

“Se va a seguir especulando. Yo les he dicho, y he sido muy claro, en que Morena tiene que decidir si va a permitir o no esas prácticas. Lo dije, lo expliqué, y pues no ha decidido, ¿no?”, dijo el ex jefe de Gobierno de la capital de la República, quien añadió que el viernes 22 de septiembre de 2023, iniciaría, en Tlaxcala, un recorrido por todo el país.

Por otra parte, Ebrard reveló que durante la reunión que sostuvo con Moisés Mier Velazco, coordinador del grupo legislativo de Morena en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, le exigieron que los intentos de intimidación y presión fueran cesados, ya que, según argumentaron, esas no eran las formas para mantener la unidad en la llamada “cuarta transformación”.

El ex titular de la SRE enfatizó que era un error estratégico intentar presionar a los diputados federales para que no lo respaldaran en la impugnación que hizo del proceso interno de Morena y en la conformación de su asociación civil El camino de México.

“Le dijimos: ‘la base de la unidad no puede ser darle órdenes o intimidar a los diputados’. ¿Pues qué es eso? Cada quien representa una trayectoria y es libre de tener sus propias ideas. Entonces, eso le quedó claro a él”, comentó el ex canciller.

Por otro lado, el ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México señaló que otra de las cuestiones que se dialogaron con Mier Velazco fue lo relacionado al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), para el Ejercicio Fiscal de 2024, ya que, según señaló, la coordinación de la bancada de Morena en San Lázaro no permitió que los legisladores, en general, dieran su opinión al respecto.

“También aprovechamos para señalar que hay una serie de ideas sobre el presupuesto de egresos y que normalmente no les han dado oportunidad de hacer sus comentarios específicos a las y los diputados, pero que en esta ocasión tendrá que hacerse”, aseguró Ebrard.

“Una reunión de camaradería, ratificar que están en el proyecto de la transformación, la lealtad de nuestros principios y en espera de que se resuelva por parte de las instancias del partido, las impugnaciones que presentaron, y fue en términos generales eso. Mi labor, mi responsabilidad es mantener la cohesión en la unidad del grupo parlamentario, escuchar a todos”, señaló, por su parte, Mier Velazco.

“En la Cámara no hay bloques, la Cámara es un solo grupo parlamentario y existen compañeras y compañeros que, en la vida del partido y en las definiciones del partido, ellos asumen una convicción y el apoyo a diferentes expresiones”, sostuvo el político poblano.