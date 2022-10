Ebrard defiende a la Guardia Nacional en EU: Hay controles, no tendrá la misma ambigüedad que la PF

Es ante esta situación que el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) destacó la conformación de la Guardia Nacional (GN) como ejemplo de una institución que no tendrá la misma “ambigüedad” como lo fue la Policía Federal.

Durante su participación, Marcelo Ebrard destacó la mañana de este jueves que el “Entendimiento Bicentenario” es una prioridad para México, además de que es estratégico para la pacificación de ambos países.

Además, habló de la estrategia impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad, la cual, dijo, atiende las causas del problema, entre ellas el desempleo en los jóvenes y la creación de la Guardia Nacional.

Otra pieza clave en el que enfatizó fue “el entendimiento con Estados Unidos”, pues señaló que los problemas de seguridad son un tema en común entre ambas naciones.

En ese sentido, el Secretario de Relaciones Exteriores de México informó sobre el decomiso de 32 mil armas durante este año, lo que generó, según el Canciller, una reducción en la tasa de homicidios del nueve por ciento en el país.

“Si esas 32 mil armas estuvieran en México y no hubiéramos trabajado juntos, no tendríamos esta reducción anual. Esas 32 mil armas significan 17 millones de cartuchos y cada cartucho de esos puede matar a alguien en México. Entonces es algo sumamente importante, no es sólo una cifra”, subrayó.

Indicó que también se ha logrado confiscar cinco mil toneladas de precursores químicos y fentanilo, con lo cual “puede envenenarse a miles de personas si hubiesen llegado a su destino”. Y 154 toneladas de metanfetaminas, así como el decomiso de 94 toneladas de cocaína.

Resaltó que con dichos resultados lo que se debe hacer el próximo año es “hacer todavía más” con la finalidad de que se reduzca la violencia y evitar que lleguen drogas a personas en México o a Estados Unidos.