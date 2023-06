Marcelo Luis Ebrard Casaubón, ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se registró este miércoles como aspirante a la candidatura presidencial del partido Morena en 2024, afirmando que respetará resultados de encuesta y que no se confrontaría, ni agrediría a adversarios.

El ex Canciller se registró durante una conferencia de prensa, en la que también estuvieron presentes Mario Delgado Carrillo y Minerva Citlalli Hernández Mora, presidente y secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, respectivamente.

Al presentar su registro, Ebrard Casaubón dijo que su campaña sería austera. Además, aseguró que llevaba tres primeros lugares: el primero que renunció a su cargo, el primero que se registró como aspirante y el primero en las encuestas.

En una carta que leyó, el ex titular de la SRE se comprometió a respetar resultados de la encuesta, a no coaccionar el voto, a no hacer alianzas con grupos de interés, a reconocer a sus adversarios y no tener afanes de venganza. Además, asumió la responsabilidad de actuar con ética y compañerismo.

También pronunció por no confrontaciones personales ni agresión a otros participantes. Previo al registro como aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Ebrard Casaubón anunció que realizaría una gira por todo el país. Sin embargo, afirmó que ni él, ni su equipo de campaña iban “a hacer actos de acarreo”.

Se espera que en los próximos días hagan lo mismo las otras llamadas “corcholatas” son: Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado; así como Adán Augusto López Hernández, titular de las Secretaría de Gobernación.

El candidato de la llamada “Cuarta Transformación” saldrá entre seis aspirantes, entre ellos cuatro militantes de Morena y dos de los partidos aliados de la coalición, el Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT), es decir, Manuel Velasco Coello y Gerardo Fernández Noroña, respectivamente.

¿QUIÉN ES MARCELO EBRARD CASAUBÓN?

Marcelo Luis Ebrard Casaubón, de 63 años de edad, cuenta con una Licenciatura en Relaciones Internacionales y Administración Pública, por El Colegio de México. Además de una Maestría en Administración Pública, en la Escuela Nacional de Administración.

Comenzó su carrera política como militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI). En 1981, comenzó a trabajar en la Secretaría de Planeación y Presupuesto del Departamento del Distrito Federal (DDF).

Después del terremoto de 1985 en la Ciudad de México participó en el Programa de Renovación de Vivienda Popular. En 1989 fue director general del Departamento del Distrito Federal (DDF).

De 1989 a 1992 fungió como secretario general del PRI en el Distrito Federal. De 1992 a 1993 fue Secretario General de Gobierno del entonces Departamento del Distrito Federal (DDF), con Víctor Manuel Camacho Solís como regente.

Fungió como titular de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, de 1993 a 1994 cuando Camacho Solís fue el canciller. El 13 de octubre de 1995, Ebrard Casaubón renunció al PRI y se convirtió en asesor del Consejo Nacional de Ahorradores.

En 1997, Ebrard fue elegido diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Meses después, ya en 1998, se auto asumió como legislador independiente, hasta que finalizó su periodo en el 2000.

Junto con Camacho Solís fundó el Partido de Centro Democrático (PCD), con el cual participó en las elecciones de 2000, como candidato al Gobierno del Distrito Federal (GDF). No obstante, declinó en marzo de ese mismo año, en favor de Andrés Manuel López Obrador, candidato de la Alianza por la Ciudad de México, integrada por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT), Convergencia, entre otros.

De 2000 a 2002, formó parte del consejo de asesores del entonces Jefe de Gobierno de Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador. En ese último año asumió como titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.

El 6 de diciembre de 2004, por los sucesos de violencia en Tláhuac, donde una turba linchó a tres policías federales, Ebrard Casuabón fue removido del cargo por el presidente Vicente Fox Quesada. Sin embargo, en 2005 fue nombrado por López Obrador, como titular de la Secretaría de Desarrollo Social del GDF.

Fungió como Jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), del 5 de diciembre de 2006 al 4 de diciembre de 2012, postulado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), del cual fue militante hasta el 27 de febrero de 2015, cuando presentó su renuncia.

Fue considerado como el mejor alcalde del mundo en el 2010, en una encuesta realizada por la fundación londinense City Mayors. También fue presidente de la Red Global de Ciudades Seguras (Global Network of Safer Cities), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), del 3 de septiembre de 2012 al 3 de febrero de 2014.

El 30 de marzo de 2010, Marcelo Ebrard dio a conocer públicamente su intención de contender por la candidatura del PRD a la Presidencia de la República en 2012 y como plataforma de precampaña fundó su movimiento Vanguardia Progresista.

El 11 de junio de 2011, el movimiento Nueva Izquierda, también conocidos como “Los Chuchos” -liderado por Jesús Ortega Martínez y Jesús Zambrano Grijalva-, lo impulsaron como precandidato presidencial del PRD. En contraparte, la corriente Izquierda Democrática Nacional, dirigida por María de los Dolores Padierna Luna, se pronunció en favor de López Obrador.

El 15 de noviembre de 2011, se dio a conocer que el método para seleccionar al candidato del PRD a la Presidencia en 2012, sería a través de una serie de encuestas, que dieron como ganador a López Obrador, resultado que Ebrard Casaubón aceptó.

En julio de 2013 fundó un movimiento dentro del PRD, al cual denominó Movimiento Progresista y que en febrero de 2014, se constituyó como asociación civil. Sin embargo, tras diversas investigaciones en su contra, la suspensión de una candidatura a diputado federal por el partido Movimiento Ciudadano (MC), por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la polémica suscitada por la suspensión de operaciones de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, en 2015 se auto exilió en Francia.

Fue titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 12 de junio de 2023, durante el Gobierno encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.