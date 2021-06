Édgar Veytia, ex fiscal de Nayarit, pide a EU que le presente pruebas en su contra

Édgar Veytia Cambero, ex titular de la Fiscalía General del Estado de Nayarit -de enero de 2013 a febrero de 2017-, pidió al Departamento de Justicia del Gobierno de Estados Unidos, le sean presentadas las pruebas que lo llevaron a declararse culpable en enero del 2019 y que, hasta el momento, él dice ignorar cuáles son.

“Estoy buscando pruebas de que usted y su oficina cumplieron con la orden de la Corte [del Distrito Este de Nueva York], con fecha del 5/JUN/2017, en la cual se suponía debían revelar información de descubrimiento”, escribió Veytia Cambero –de quien la justicia estadounidense se refiere con los alias de “Diablo”, “Eepp” y/o “Lic Veytia”- en un primer requerimiento, fechado el pasado 10 de mayo.

“La falta de descubrimiento afecta la petición presentada en el tribunal; y, dado que no hay descubrimiento, no puede haber alegato y menos una declaración de culpabilidad”, detalló el ex titular de la Fiscalía nayarita, cuya Administración coincidió con el Gobierno de Roberto Sandoval Castañeda, también detenido.

“Esto significa que se viola el Sistema Adversario de Debido Proceso”, insistió Veytia Cambero, en una carta, en la cual demandó que por tal motivo, su caso “debe sufrir una reversión”, ya que asegura que “la Corte ha reconocido que el aspecto viola la Constitución de Estados Unidos”.

Ello en su enmienda VI y XIV, por incumplimiento de los agentes gubernamentales de proporcionar el “descubrimiento necesario para el acuerdo de declaración de culpabilidad”, escribió Veytia Cambero -que cuenta con ciudadanía estadounidense-, desde su celda en la cárcel de Marion, Illinois.

Según el diario Milenio, que informó del hecho, esta es la tercera misiva que el ex fiscal nayarita envía a la Corte Federal del Distrito Este neoyorquino en lo que va del año, luego que en marzo pasado requiriera “registros de datos de su paso por suelo estadunidense”.

Así como copia de cuestionarios -tanto los usados para recopilar información de fuentes externas en su contra-, además de los que demostraron que visitó, ingresó y/o cruzó cualquier línea estatal o tuvo contacto con el estado de Nueva York, antes de las fechas del 1 de enero de 2017 al 30 de marzo de 2017, en que presuntamente cometió actos delictivos en dicho territorio.

El 1 de junio de este mismo años, se dio a conocer otra carta, en la que el ex fiscal nayarita solicitó al reportero de la Corte neoyorquina, Anthony Mancuso, una “copia de la transcripción de mi cambio de declaración celebrado el ENE/4/2019 ante la Jueza Carol Bagley Amon”.

En su misiva Veytia Cambero -de 51 años de edad- le dijo a Mancuso que “he estado esperando noticias suyas, pero no las he tenido, por lo que le escribo ahora para pedirle, lo que creo que es la segunda vez, una copia de la transcripción mencionada”.

El 26 de septiembre del 2019, Veytia Cambero fue condenado por la jueza Carol Bagley Amon, en la Corte del Distrito Este de Nueva York, a 20 años de prisión y a devolver un millón de dólares, tras declararse culpable -el 4 de enero de ese mismo año- de conspiración para fabricar heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana y distribuirla en EE.UU.

Sin embargo, el ex fiscal nayarita recibió un recorte de 3 años de su condena, según su fecha de salida registrada en la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés), sin que se informaran los motivos de dicho beneficio.

En un memorándum previo a la sentencia de Veytia Cambero -enviado por los fiscales a la juez Carol Bagley Amon-, destacaron que “durante su mandato como fiscal general de Nayarit, el acusado ayudó a Juan Francisco Patrón Sánchez, alias “El H-2”, jefe de plaza del Cártel de los Beltrán Leyva en Nayarit, “a cambio de sobornos mensuales”.

Además, en otro punto se asegura que Veytia Cambero “ordenó a otros agentes policiales mexicanos corruptos que ayudaran a ‘El H-2’ y usó a esos agentes para pasar mensajes desde y hacia Patrón Sánchez”, entonces líder de dicho Cártel.

El caso de Veytia Cambero fue investigado por la Administración de Control de Drogas (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y por Seguridad Nacional (HSI) -todos por sus siglas en inglés- como parte de las Fuerzas de Tarea de Ejecución de Drogas contra el Crimen Organizado (OCDETF).

El 28 de marzo del 2017, Veytia Cambero fue detenido en San Diego, California, Estados Unidos, por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), por supuestos delitos contra la salud, que habría cometido en dicho país, y sus presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según un documento de la Corte del Distrito Este de Nueva York, Veytia Cambero, junto con otras personas, conspiraron entre enero de 2013 y febrero de 2017, para distribuir, importar y producir droga -heroína, cocaína, marihuana y drogas sintéticas- a Estados Unidos.

El entonces funcionario estatal en funciones tenía una orden de aprehensión girada desde el 2 de marzo del 2017, por la jueza Marylyn G. Do, y, además, el Departamento de Justicia de EE.UU. pidió decomisar al fiscal nayarita en activo, bienes y rentas por un valor de 250 millones de dólares.

Según la acusación CR 17 00115, el ex funcionario realizó actividades de narcotráfico prácticamente desde que el Congreso de Nayarit lo confirmó como Fiscal estatal en febrero del 2013, para un periodo de siete años, luego de que estuvo encargado del despacho de dicha institución durante año y medio.

Tras conocerse la detención, el entonces Gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, nombró a Carlos Alberto Rodríguez Valdez como encargado interino de la Fiscalía de la entidad. Durante una conferencia, el mandatario estatal dijo estar sorprendido por la noticia y que no se podía decir que Veytia Cambero era culpable, ya que aún se realizaban las investigaciones correspondientes.

“Es una noticia que no esperábamos, ignorábamos cuál es el motivo [de la detención]”, dijo el entonces gobernador, para después añadir que su Gobierno colaboraría con las autoridades federales y de EE.UU. para la resolución del caso. Sandoval Castañeda afirmó, también, que se haría cargo “personalmente de la seguridad” de dicha entidad, y dijo que “no bajaremos la guardia, seguiremos siendo de los estados más seguros”.

Un reportaje del semanario Proceso, publicado en agosto del 2016, aseguró que Veytia Cambero está casado con la hija de la ex alcaldesa de Compostela, Alicia Monroy Lizola; y que el fiscal de Nayarit era “temido por los lugareños”, a quienes extorsionaba a cambio de protección.

Según el semanario, desde 2013, al fiscal nayarita se le vincula con el Cártel que dirige Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, y se le vinculaba con casos de personas desaparecidas, entre ellos Julián Venegas Guzmán, compadre del narcotraficante sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”.