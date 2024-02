“Se enturbia la democracia”: advierten académicos de El Colegio de México

El proyecto, coordinado por el académico Sergio Aguayo y en el que intervinieron 23 investigadores más, advierte que la evidencia de las elecciones federales y locales de 2021 apunta hacia un incremento exponencial de la violencia, lo que pinta un panorama complicado para 2024.

“Los niveles tan altos de violencia están enturbiando la calidad de la democracia y la gobernabilidad del país. En especial, la violencia electoral, aquella intencionalmente implementada por los perpetradores para modificar tanto los resultados cuanto los procesos electorales, distorsiona las virtudes de un régimen democrático El panorama es negro y turbio para las elecciones mexicanas. Si tomamos en cuenta que uno de los mayores logros de la transición mexicana a la democracia fue su carácter pacífico, la creciente violencia electoral resulta cada vez más perturbadora tanto para la democracia, como para las instituciones electorales en México”.

Finalmente, el proyecto de investigación busca explicar las causas de la violencia electoral, y concluye que la lógica criminal no es la única responsable. De hecho, sólo 11 de 32 homicidios pueden atribuirse claramente a organizaciones criminales.

En otros 11 casos, los investigadores concluyeron que los perpetradores buscaban un beneficio en la contienda electoral; en seis casos se mezclan las razones criminales y políticas, y en cuatro las causas eran personales.

“Estos datos son muy graves por diversas razones. En primer lugar, las organizaciones criminales han acotado efectivamente a la democracia mexicana, teniendo la capacidad de decidir quiénes tienen derecho a competir y quiénes no. En segundo lugar, que los partidos no sólo no están a la altura del reto, sino que ellos mismos están resolviendo la lucha por el poder a balazos. En otras palabras, no sólo han dejado que las organizaciones criminales llenen vacíos de poder, sobre todo local, sino que están replicando sus técnicas para resolver la lucha por el poder público. Tercero, el grado de descomposición de la democracia mexicana hace que la línea entre las actividades políticas y las criminales llegue a ser difusa con una frecuencia alarmante”.