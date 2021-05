El Diputado René Juárez se encuentra grave y hospitalizado por Covid-19

René Juárez Cisneros, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la 64 Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y ex Gobernador de Guerrero (1999-2005), tuvo una recaída después de haberse infectado del coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad Covid-19), por lo que se encuentra hospitalizado en un nosocomio privado de la Ciudad de México, y su estado de salud es reportado como grave.

Arturo Abarca Acevedo, secretario particular del también ex alcalde de Acapulco (1990-1993), ex senador de la República (2012-2016) y ex presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI -del 2 de mayo de 2018 al 16 de julio del 2018-, desmintió, en su cuenta de la red social Twitter, los rumores de la supuesta muerte de Juárez Cisneros.

“Mi amigo y hermano @JuarezCisneros, es un gran luchador, está con vida y está dando una gran batalla para salir adelante. Lo acompañamos con nuestras oraciones para que recupere pronto su salud”, escribió, por su parte, el actual Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores.

“Sobre la salud de nuestro querido Coordinador @JuarezCisneros, de todo corazón deseo su pronta recuperación y envío toda mi solidaridad y cariño a sus familiares y seres queridos”, expresó Dulce María Sauri Riancho, presidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro.

“Amigo @JuarezCisneros confiamos que la fortaleza que te ha caracterizado siempre te ayude hoy a salir adelante. Échale muchas ganas hermano. @eneibustamanter y yo pedimos por tu pronta recuperación”, tuiteó Mario Moreno Arcos, candidato de los partido PRI y de la Revolución Democrática (PRD) a la gubernatura de Guerrero.

“Completamente falsa la información que circuló en redes sobre @JuarezCisneros; él sigue recuperándose y espero que pronto lo tengamos de vuelta. ¡Ánimo, amigo!”, publicó Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de los senadores del PRI.

“Le deseo a @JuarezCisneros mucha fortaleza para recuperar su salud. Lo tendremos a él y a su familia en nuestras oraciones. Tengo Fe en su pronta y plena recuperación”, escribió José Antonio Meade Kuribreña, ex candidato del PRI a la Presidencia de la República.

“Las y los diputados integrantes del grupo parlamentario del PRI en Cámara de Diputados deseamos pronta y plena recuperación a nuestro coordinador René Juárez. ¡Animo y fuerza amigo!”, tuitearon los legisladores del Partido Revolucionario Institucional en San Lázaro.

El pasado 21 de abril, Juárez Cisneros informó en su cuenta de Twitter que había dado positivo al Covid-19 y que estaba siendo atendido, por lo cual ya no participó en las últimas sesiones del periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

“Amigas y amigos: He dado positivo a Covid-19 y por prescripción médica debo guardar un mínimo reposo para mi recuperación. Ya estoy en tratamiento y atendiendo todas las indicaciones médicas. Les agradezco su solidaridad y comprensión. #NoBajarLaGuardia”, informó el ex gobernador guerrerense, de 64 años de edad.

¿QUIÉN ES RENÉ JUÁREZ CISNEROS?

El 2 de mayo del 2018, René Juárez Cisneros se convirtió en el presidente del CEN del PRI, en sustitución de Enrique Ochoa Reza. Antes fue Gobernador de Guerrero, de 1999 a 2005; además de fungir como alcalde de Acapulco, de 1990 a 1993.

También fue diputado federal de la LVI Legislatura, de 1994 a 1997, y dirigente estatal del PRI, de 1996 a 1997. El 5 de octubre del 2016, el entonces presidente Enrique Peña Nieto lo nombró subsecretario de Gobierno de la Segob cargo en el que permaneció hasta el 10 de enero del 2018.

El 22 de febrero del 2018, Juárez Cisneros fue nombrado por el candidato presidencial de la coalición “Todos por México”, José Antonio Meade Kuribreña, como coordinador de la cuarta circunscripción de su campaña, la cual abarca a la Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

René Juárez es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro). También fungió como Secretario de Planeación y Presupuesto del gobierno estatal durante la Administración de José Francisco Ruiz Massieu, así como Secretario de Planeación, Presupuesto y Desarrollo Urbano en el Gobierno de Rubén Figueroa Alcocer.