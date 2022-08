El Gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa Mariana Rodríguez, anuncian que serán padres

El Gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y su esposa Mariana Rodríguez Cantú, anunciaron en su cuenta de Instagram que están en la espera de su primer hijo.

“Baby on the way! Estamos felices de compartirles que pronto seremos 3, tanto tiempo hemos esperado este momento y no lo podemos creer que ya esté con nosotros un/a bebesit@. En estos dos años y medio hemos aprendido que los tiempos de Dios son perfectos, ni un día menos, ni un día más. Chiquit@ esperamos con ansias el tenerte en nuestros brazos!!! Te amamos”, escribieron en la publicación, a la cual adjuntaron una fotografía de una ecografía, mostrada desde la pantalla de un teléfono móvil.

MARIANA RODRÍGUEZ Y SAMUEL GARCÍA ADOPTAN NIÑO... POR SÓLO 72 HORAS

El 14 de enero del 2022, Rodríguez Cantú -quien tiene 2.2 millones de seguidores en Instagram-, se llevó al menor de edad a su domicilio particular, con un presunto permiso para pasar el fin de semana con un niño llamado Emilio, cuyo rostro mostró en la citada red social.

Ante dicha acción, la organización no gubernamental Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) expresó su “profunda preocupación” por la “nula perspectiva de derechos de la niñez”, mientras que la ONG, Save The Children, denunció un posible delito de trata de personas.

“Puede haberse cometido inclusive el delito de trata de personas por usar su imagen con fines políticos y mercantiles en las comunicaciones de sus redes sociales. Legalmente, el caso debe investigarse con la participación de las autoridades federales, dada la concurrencia que existe en materia de derechos de las niñas, niños y adolescentes”, alertó la ONG fundada en Londres, Inglaterra, en 1919 y con presencia en México desde 1985.