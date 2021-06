El PAN vuelve a los tiempos de Calderón: 8 estados, tres menos que en 2018

En los comicios pasados, el panismo triunfó en Yucatán, Guanajuato y Puebla, aunque esta última entidad solo pudo preservarla por unos días a causa de la muerte de la Gobernadora Martha Ericka Alonso y debido a que perdió ante Morena en una elección extraordinaria. De esta manera, el panismo ahora conserva: Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán.

Aunque el resultado que obtuvo en la Cámara de Diputados fue mejor: 9.91 por ciento más respecto a la votación de 2018. De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), en 2018 el PAN se llevó 7 millones 897 mil 600 votos totales (18.0658 por ciento); y para 2021 obtuvo 8 millones 680 mil 994.

Pese a la narrativa triunfalista de su dirigente nacional, Marko Cortés, quien decidió sumar al panismo en una alianza con el PRI y el PRD, sus rivales de antaño, dentro de las filas albiazules se ha visto con mesura los números alegres que se han presumido, los cuales se remiten a los avances logrados en la Cámara de Diputados, en donde pese a conseguir unas curules más no se logró el objetivo de arrebatarle el control legislativo a Morena.

“Esto es consecuencia del voto en contra del Gobierno de López Obrador, en contra del hombro político populista que amenazó la vida institucional nacional. No veo que la naturaleza haya sido a favor de los partidos de la coalición”, dijo en entrevista con SinEmbargo el panista Ernesto Ruffo Appel, el primer político no priista en ganar una gubernatura en un estado, Baja California.

Ruffo Appel consideró que Morena le arrebató al blanquiazul Baja California Sur y Nayarit porque “la inercia” de la ola lopezobradorista instalada en el 2018 todavía no le había tocado a ambas entidades hasta celebrar este año las elecciones para renovar gubernaturas.

“Todavía ese efecto se reflejó en los resultados electorales de las gubernaturas. Eso hace que si bien hoy el Presidente López Obrador ya no puede modificar la Constitución, nos apareció más musculoso; con más fuerza territorial porque ahora tiene más gobernadores de su parte”, observó. “Puede operar las estructuras gubernamentales de esos estados y eso es un renovado reto a la sobrevivencia de la vida republicana e institucional de México”.

Respecto a que los dirigentes de los partidos de la coalición Va por México no descartan ir juntos para las elecciones presidenciales de 2024, el panista reiteró que creen que fue un triunfo suyo cuando, consideró, fue un voto en contra de Morena.

La visión de Ruffo Appel es compartida por otros militantes del panismo como Gustavo Madero, ex dirigente nacional de esta fuerza política, quien ha pedido tener mesura ante los resultados de la jornada de este domingo. El mismo diagnóstico lo advierte el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, quien en la contienda arremetió contra la candidata de su partido y virtual sucesora del Gobierno que encabeza, Maru Campos, a quien ha vinculado con el ex gobernador priista César Duarte, detenido en Estados Unidos a petición de México por la Operación Zafiro, una trama millonaria de corrupción.

El Senador panista Gustavo Madero aseguró que la alianza “Va por México” fracasó y no triunfó.

“Lo que yo quería conseguir era una mayoría opositora y eso no se logró ni de lejos, se cambió la oferta de que al final del día era quitarle a Morena la mayoría calificada y eso es un engaño porque no era cierto, el miedo es que siguiera creciendo, pero hace tres años Morena y Andrés Manuel no obtuvieron la mayoría calificada, la construyeron después”, dijo en entrevista con el programa “Los Periodistas”, conducido por Alejandro Páez y Álvaro Delgado”.

Madero señaló que el triunfo de la alianza no se sostiene, “no es cierto, no hay un análisis objetivo y lo grave no solo está en no reconocerlo, sino en lo lejos que estamos de ser una opción alternativa a Morena, estamos a años luz. No tenemos hoy la confianza, la credibilidad de los mexicanos a nivel nacional, digo sí tuvimos triunfos en la Ciudad de México, Querétaro, pero nos quitaron dos gubernaturas y al PRI ocho”.

LOS NÚMEROS EN EL CONGRESO

En general, los partidos de “Va por México” elevaron su porcentaje de votación respecto al 2018: El PAN subió, por ejemplo, del 17.93 por ciento de hace tres años a un rango de entre 18.5 y 19.3. De esta manera, el número de diputaciones que tendrá en la 65 legislatura será de entre 106 y 117, consolidándose nuevamente como la segunda fuerza política en esta instancia.

Actualmente el panismo tiene 79 curules en San Lázaro, 41 de mayoría relativa y 38 de representación proporcional. No obstante, aún con el respaldo de las fracciones priistas y perredista, la coalición de “Va por México” no alcanza la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados —250 más uno—, una posición que le pertenece a Morena y sus aliados.