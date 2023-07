El Presidente Andrés Manuel López Obrador se burló del discurso que ofreció Santiago Creel Miranda al solicitar su registro como aspirante a la candidatura a la Presidencia de México por el Frente Amplio por México.

Durante su conferencia de prensa matutina, con gestos de burla o ironía, pidió exhibir un video en el que se aprecia al Diputado federal, criticando a su Gobierno.

“Creel me da hasta pena”, expresó López Obrador, quien miraba la pantalla donde se exhibía el video. “Miren el enojo, ya se dio cuenta que él no fue el elegido y me echa la culpa a mí, es el colmo”, agregó.

El martes, Citlalli Hernández Mora, secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, exigió a Creel Miranda que renunciara a su cargo como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados tras registrarse para ser el candidato presidencial del Frente Amplio por México.

“Ya no te aferres a lo imposible, y no me refiero a tu candidatura, me refiero a que no puedes ir por la vida registrándote en un proceso interno de tu partido, con miras a la Presidencia de la República y ser presidente de la Cámara de Diputados. Yo sé que para el PRIAN la democracia es simulación”, acusó la Senadora en un video publicado en Twitter.

“Por respeto a tu investidura, a la Presidencia del Congreso de la Unión, a la Ley Orgánica de la Cámara de Diputados te exijo como legisladora que renuncies, así como nuestros compañeros de la Cuarta Transformación”, añadió Hernández Mora.

Aleida Alavez Ruiz, vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, dijo que si Creel Miranda, el demócrata que tanto presumía, debía renunciar a la Presidencia y también presentar su licencia como legislador.

“La cuenta regresiva es para ti Santiago Creel; si eres el demócrata que presumes, renuncia a la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y presenta licencia como Diputado federal. Así no mal utilizas esa envergadura con fines personales. ¡Tienes la palabra!”, tuiteó.

“Soy un hombre de palabra, eso me tiene aquí para ser el primero en registrarme ante el Comité Organizador del Frente Amplio por México. No vengo solo, vengo con el impulso y la fuerza de la gente que quiere rescatar a México. Mi compromiso se mantiene firme con todas las familias del país”, escribió Creel Miranda en Twitter.

Creel Miranda fue el primero de los aspirantes en apuntarse ante la Comisión Organizadora, en la llamada Torre Azul de Paseo de la Reforma, frente a la sede del Senado. Acompañado de su esposa Paulina Velasco Salcido, llamó a la unidad en el proceso interno de selección de la oposición y pidió que fuera una contienda limpia, no de “patadas”.