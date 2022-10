El PRI construyó el INE, dice ‘Alito’; reforma de AMLO no pasará, afirma

MÉXICO._ El Partido Revolucionario Institucional construyó, desde el Gobierno, el extinto Instituto Federal Electoral (IFE) y lo entregó a la ciudadanía, sostuvo, el 17 de octubre de 2022, Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, también conocido como “Alito”.

Según un comunicado, el ex gobernador de Campeche indicó que dicho Partido está en contra de cualquier iniciativa que violente el régimen democrático. “El PRI es categórico, que no quede duda: ¡No a la reforma electoral planteada por el Gobierno!”, enfatizó.

“Alito” señaló que el actual Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), encarnan la lucha de muchas generaciones de mexicanos por contar con autoridades electorales imparciales, que sujeten su acción a criterios técnicos y no políticos, además de que hagan valer la voluntad ciudadana en todo momento.

“Estas dos autoridades han estado a la altura de las exigencias ciudadanas y entregado buenas cuentas. Por ello, el PRI nunca estará a favor de iniciativa alguna que pretenda violentar su autonomía, dañarlas o debilitarlas”, apuntó Moreno Cárdenas en el comunicado.

Asimismo, “Alito” recordó que su Partido forma parte de una alianza legislativa que ha dicho no a los intentos gubernamentales por eliminar la competencia en el sector eléctrico, militarizar la Guardia Nacional y acabar con las instituciones electorales. “Hemos cumplido con nuestra palabra y así seguirá siendo”, expresó.

Moreno Cárdenas también anunció que el lunes 17 y martes de octubre de 2022, tendrán lugar los “Diálogos por México” en la sede nacional del PRI, en los que participarán personajes destacados de dicho Partido, así como especialistas y académicos, con la intención de reflexionar sobre los asuntos que sí interesan a la sociedad.

CREEL DESCARTA ALBAZO EN REFORMA ELECTORAL

Santiago Creel Miranda, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aseguró, el 17 de octubre del 2022, que el grupo legislativo de Morena en San Lázaro, no tiene margen de maniobra como para empujar la aprobación de la reforma electoral con un albazo de por medio.

“No veo margen para un albazo. Lo que hemos escuchado por parte de Morena es que van a buscar que todo lo que se planteé traiga un amplio consenso; saben que una reforma constitucional sería imposible de lograr en este ambiente y en estos términos. Sin embargo, todo mundo tiene su derecho de intentarlo y eso solamente pueden determinarlo ellos”, dijo Creel Miranda, en entrevista con diversos medios.

El diputado del grupo legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) consideró posible que Morena entre “en razón” y se incline por el fortalecimiento de la independencia y autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE).

“De otra manera, veo muy, muy difícil, que podamos llegar a acuerdos con las mayorías que ellos necesitan para sacarla adelante”, expuso Creel Miranda, quien también opinó que el problema no son las fechas, sino que la iniciativa traiga consenso o no.

“Y si no trae consenso, pues puede ser este jueves (20 de 2022) o dentro de un mes, pero no creo que puedan sacarlo adelante (en comisiones) sí podría pasar porque cuenta con mayoría, pero eso no quiere decir que vaya a pasar en el Pleno’’, respondió el diputado panista.

El legislador del PAN afirmó que visualizaba una ruta en la que los grupos opositores intentarán salvar la autonomía, independencia y actual integración del árbitro electoral. “En aras de cualquier falso argumento, que tratan de debilitar al INE, vamos a estar muy atentos a que esto no suceda”, sostuvo.

En todo caso, según añadió el ex titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) durante el Gobierno de Vicente Fox Quesada, la propuesta que tiene Morena de impulsar una reforma “híbrida”, una de carácter constitucional y otra que comprenda leyes secundarias, es incierta aún.

“La veo muy difícil: todavía no sabemos con exactitud qué es lo que quieren plantear a nivel constitucional, aunque tampoco a nivel de legislación secundaria. Hasta no ver, realmente la propuesta, todo es especulación”, acotó Creel Miranda.