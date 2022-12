El PRI reitera que votarán en contra de la Reforma Electoral

Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”, presidente del Partido Revolucionario Institucional, afirmó, que los legisladores priistas votarán en contra de la Reforma Electoral impulsada por Morena en el Congreso de la Unión, aunque lo presionen, persigan y amenacen con el desafuero.

“Son tiempos de definiciones históricas para el presente y el futuro de México. Me pueden PRESIONAR, PERSEGUIR y AMENAZAR, pero el @PRI_Nacional VOTARÁ EN CONTRA de su REFORMA ELECTORAL. Pongan día y hora”, escribió en su cuenta de Twitter.

Moisés Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, informó que antes del 15 de diciembre -fecha en la cual finaliza el periodo de sesiones-, se avanzará en el proceso de alegatos por el proceso de desafuero contra Moreno Cárdenas.

Añadió que tanto la Fiscalía General del Estado de Campeche, como la defensa de “Alito’”, tendrán que presentar los argumentos y recursos necesarios. Sin embargo, Mier Velazco negó que se esté retomando el proceso de desafuero como amago contra Moreno Cárdenas, por el anuncio del PRI de ir contra la iniciativa de reforma electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Es un proceso que toma tiempo, y uno de los tiempos de la etapa del proceso es que a más tardar el 15 de diciembre, las y los integrantes de la Sección Instructora, deberán de pasar al próximo proceso para desahogo de pruebas”, indicó.

“No, está establecido, así está, son tiempos que están establecidos. Yo lo dije desde el principio. Lo mismo le pasó a los otros cuatro casos de declaración de procedencia que se hicieron el año pasado, exactamente igual”.

Mientras que Rubén Moreira Valdez, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, aseguró que su partido mantendrá firme su voto en contra de la reforma constitucional en materia electoral, impulsada por López Obrador.

“No vemos ningún amago. Nosotros ya tenemos fijada nuestra postura, vamos con el no, y es con razones, no es solamente un tema de decir que no [...] Nosotros ya tenemos nuestra postura. No nos han pedido, no nos han acercado, no hubo ni siquiera comisión [...] No me gustaría polarizar en un tema que no está polarizado, no hagamos discursos donde no lo hay”, indicó.