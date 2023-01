‘El Rey’ Zambada, ‘El Grande’ y el ex fiscal Édgar Veytia, testigos en juicio contra García Luna

MÉXICO._ El juez Brian M. Cogan, de la Corte del Distrito Este de Nueva York emitió un fallo, el 19 de enero de 2023, que revela los nombres de varios de los 70 posibles testigos colaboradores en el juicio contra Genaro García Luna -ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal, durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa-, entre los que se encuentran Jesús Reynaldo Zambada García, mejor conocido como “El Rey Zambada” y hermano de “El Mayo”, líder del Cártel de Sinaloa.

Así como Sergio Villarreal Barragán, alias ‘El Grande’, ex policía federal y ex lugarteniente de Arturo Beltrán Leyva, “El Barbas”; además de Édgar Veytia Cambero, “El Diablo”, ex titular de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, de enero del 2013 a febrero del 2017. Además testificará Alex Cifuentes Villa, un narcotraficante colombiano, que en su momento declaró en contra de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”, quien fuera su jefe y ex líder del Cártel de Sinaloa.

Se prevé que también testifique un miembro del Cártel de los Arriola Márquez, liderado por los hermanos Óscar y Miguel Ángel, una organización basada en Chihuahua y afiliada al Cártel de Sinaloa. Según lo indican algunos medios, también podría dar su testimonio un ex narcotraficante que tendría antecedentes de prácticas de canibalismo.

Por otro lado, Cogan no permitirá que la defensa de García Luna presente como evidencia a su favor, las declaraciones de ex funcionarios estadounidenses, debido a que se consideran “rumores y opiniones dadas por funcionarios del Gobierno bajo circunstancias políticas”.

Lo único que el juez permitió a los abogados de García Luna, fue presentar un máximo de cinco fotografías de reuniones del ex titular de la SSP Federal mexicana, con funcionarios estadounidenses, entre ellos, el ex presidente Barack Obama; el ex senador John McCain; la ex titular del Departamento de Estado, Hillary Clinton; el ex director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés), Robert Mueller; y, con John Boehner, ex presidente de la Cámara de Representantes, entre otros.

Cogan también dio la razón a la Fiscalía neoyorquina, en su petición para que no se utilizara el caso del ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de México, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, detenido en Estados Unidos y acusado de tráfico de drogas, como contexto para solicitar una desestimación de los cargos en su contra.

Finalmente, el juez dijo que no permitirá a la Fiscalía de la Corte del Distrito Este de Nueva York, presentar material relativo a las ganancias generadas por García Luna tras retirarse del servicio público, volverse ciudadano estadounidense y formar parte de una empresa consultora de seguridad.