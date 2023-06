El Consejo Nacional de Morena aprobó la integración de la Comisión Especial, conformada por 21 personas, que será la encargada de redactar el “Proyecto de Nación para profundizar la Transformación: 2024-2030”, el cual buscará dar continuidad al proceso iniciado y encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Entre los integrantes de la Comisión Especial se encuentran Hugo López-Gatell, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud federal; y Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.

Además de Olga Sánchez Cordero Dávila, Senadora del grupo parlamentario de Morena; Paco Ignacio Taibo II, titular del Fondo de Cultura Económica; y el productor de televisión, Epigmenio Ibarra, dueño de las empresas Argos Televisión y Argos Soluciones.

También el periodista y escritor español naturalizado mexicano, Armando Bartra Vergés; Bertha Luján Uranga, ex presidenta del Consejo Nacional de Morena; María Elvira Concheiro Bórquez, titular de la Tesorería de la Federación; Héctor Díaz Polanco, ex presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México; y el Senador Héctor Enrique Vasconcelos y Cruz.

Así como el caricaturista Rafael Barajas Durán, conocido como “El Fisgón”; el historiador Lorenzo Meyer Cossío, padre de Román Guillermo Meyer Falcón, Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Pedro Miguel, articulista del diario La Jornada; y Vidal Llerenas Morales, ex Alcalde de Azcapotzalco y ex Diputado federal.

“La lista de integrantes se conformó considerando que las y los invitados fueran figuras destacadas del ámbito intelectual, científico, académico/cultural, del mundo empresarial y/o personas que hayan hecho una contribución relevante a la transformación nacional”, informó el Consejo Nacional de Morena en un comunicado.

“Con esta Comisión inicia esta etapa rumbo a la continuidad de la transformación. Se realizarán foros abiertos en las capitales de nuestro país para que la ciudadanía pueda discutir qué hemos logrado, qué queda pendiente, qué agendas quedan por fortalecerse”, agregó.

“La Comisión redactora sistematizará las propuestas, las ordenará y redactará el documento final que delimitará el proyecto de nación para continuar con el proceso de transformación que inició nuestro presidente López Obrador en el 2018”, publicó en Twitter, Citlalli Hernández, secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.

“Terminamos este día en sesión del Consejo Nacional de Morena con la extraordinaria integración de una Comisión conformada por 21 hombres y mujeres comprometidas con nuestro Movimiento, quienes trazarán el rumbo para la continuidad y profundización de la transformación del país. ¡Hay Proyecto de Nación 2024-2030 en unidad!”, apuntó por su parte Alfonso Durazo Montaño, presidente del Consejo Nacional de Morena.

El segundo artículo transitorio de los estatutos de Morena señala que los aspirantes a la candidatura por la Presidencia de la República deberán comprometerse con el contenido de dicho proyecto, como un requisito “estrictamente indispensable” para ser considerados en la encuesta que definirá al coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

El documento deberá ser suscrito y firmado por todas las llamadas “corcholatas”, para garantizar que, de ganar las elecciones en 2024, quien resulte Presidente de la República se apegue a la continuidad de la 4T.

Los aspirantes son Claudia Sheinbaum, ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Ricardo Monreal Ávila, ex presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado; así como Adán Augusto López Hernández y Marcelo Ebrard, ex secretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores, respectivamente.

El candidato de la llamada Cuarta Transformación saldrá entre seis aspirantes, entre ellos cuatro militantes de Morena y dos de los partidos aliados de la coalición, el Verde Ecologista de México y del Trabajo, es decir, Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña, Senador y Diputado federal con licencia, respectivamente.