Embajada de EU recula y critica la reforma energética de AMLO

MÉXICO._ En el marco de la visita de Kenneth Lee Salazar, a proyectos privados de energía renovable en Baja California Sur, la Embajada de Estados Unidos en México criticó, este martes 8 de febrero, la reforma eléctrica que impulsa el Presidente Andrés Manuel López Obrador, al considerar que podría poner en desventaja a los consumidores.

”El Gobierno de los Estados Unidos ha expresado reiteradamente preocupación sobre la propuesta actual del sector energético de México [...] Promover el uso de tecnologías más sucias, anticuadas y caras sobre alternativas renovables eficientes, pondría en desventaja tanto a consumidores como a la economía en general”, señaló la representación diplomática.

”Escucharemos los puntos de vista del Gobierno mexicano en una gama de asuntos energéticos, mientras consultamos con empresas estadounidenses del sector privado para entender mejor cómo logar nuestros objetivos energéticos y climáticos”, agregó la Embajada de EU.

En compañía del gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, militante de Morena, el embajador Ken Salazar visitó, este martes 8 de febrero, el Centro de Energía de La Toba de Invenergy, en ciudad Insurgentes, y después el Parque Eólico Coromuel de Eurus, en Mátape, que pronto se conectará a la red eléctrica.

”Como las instalaciones solares y de viento que visitamos en Baja California Sur lo demuestran, podemos alcanzar resultados increíbles desplegando las más recientes tecnologías para avanzar la transición energética necesaria para combatir el cambio climático”, dijo el diplomático estadounidense.

Al informar respecto a la visita, la Embajada de Estados Unidos destacó que México tienen abundante viento, sol, recursos hidrológicos, geotermia y minerales esenciales que proporcionan grandes oportunidades para liderar la revolución de energía limpia.

”Al asociarse con Estados Unidos y Canadá para diseñar tecnologías de energía verde, y ofreciendo energía limpia, accesible y confiable que las empresas cada vez requieren más, Norteamérica puede convertirse en la potencia mundial de energía limpia”, señaló la Embajada de EU.

REFORMA ELÉCTRICA VIOLA EL T-MEC, AFIRMA EX JEFE DE NEGOCIACIÓN DEL TRATADO

Kenneth Smith Ramos, ex negociador del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), advirtió, este martes 8 de febrero, que México corre un riesgo extremo ante la eventual aprobación de la reforma eléctrica propuesta por el presidente López Obrador, ante las posibles demandas y consecuentes sanciones a los productos que el país exporta.

El representante de la Secretaría de Economía (SE) Federal mexicana en la negociación técnica del T-MEC, señaló que, contrario a lo que argumenta la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el sector eléctrico sí está incluido en los compromisos del Tratado y que los discursos políticos no se toman en cuenta en los paneles de arbitraje.

”El hecho de que nos ponemos en situación de riesgo extremo significa que, a través de procesos de solución de disputas, tarde o temprano, va a haber una decisión y por todos los capítulos que se violan, esa decisión probablemente no sea favorable para México”, alertó Smith Ramos, durante el foro 14 de la reforma eléctrica, llevado a cabo en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión

”El impacto en el T-MEC es negativo para todos los sectores productivos. La reforma, como está redactada es violatoria del T-MEC y podría resultar en represalias comerciales y demandas multimillonarias en contra de nuestro País”, señaló el ex jefe de la Oficina de Negociación Técnica de México para el Tratado.

Asimismo, el ex funcionario federal explicó que si México perdiera los paneles Estado-Estado, podría haber suspensión de beneficios de acceso a mercados de EU y Canadá de productos mexicanos, como son el aguacate, los cítricos, el azúcar, la cerveza, el tequila, los cárnicos, las fresas, el acero, los electrodomésticos, los electrónicos, y, del sector automotriz.En los arbitrajes inversionistas-Estado, se tendrían que pagar pagos multimillonarios por daños a la inversión, indicó el ex negociador del T-MEC, quien explicó, además, que el Tratado aplica en materia eléctrica en los capítulos 14 sobre Inversión, el 15 sobre Comercio y 22 sobre Empresas propiedad del Estado y monopolios, además del tema ambiental.

”México no pidió excepciones específicas en el sector eléctrico. El capítulo 8 no aplica a electricidad y, en todo caso, no exime a México de cumplir con los compromisos adquiridos en el Tratado”, insistió Smith Ramos.

”La Administración del presidente López Obrador participó activamente y concluyó la negociación del T-MEC, y el Senado, con mayoría de Morena, aprobó el Tratado de manera arrolladora, con disposiciones específicas en materia de energía”, relató el ex funcionario federal.

EMPRESAS DE EU REPLANTEARÁN SU PERMANENCIA SI SE APRUEBA REFORMA ELÉCTRICA: AMCHAM

Por su parte, la American Chamber of Commerce (Amcham), indicó, este martes 8 de febrero, que las empresas estadounidenses tendrían que replantear su permanencia en México en caso de aprobarse en el Congreso de la Unión la reforma al mercado eléctrico, impulsada por el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, misma que “amenaza” sus compromisos climáticos.