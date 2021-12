En el Poder Judicial de la Federación ya no hay corrupción, ni nepotismo, afirma Ministro Arturo Zaldívar

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, afirmó que en el Poder Judicial de la Federación ya no hay corrupción, ni nepotismo.

Al rendir su Tercer Informe Anual de Labores como titular del PJF, ante el presidente Andrés Manuel López Obrador y Beatriz Gutiérrez Müller, el ministro Zaldívar Lelo de Larrea enfatizó que los casos de corrupción que existen actualmente “son aislados” y “no obedecen más que a la existencia de mafias de corrupción que operaban desde dentro”.

“Hace algunos años dije, en este mismo recinto, que el Poder Judicial Federal enfrentaba un importante problema de corrupción. Cuando lo hice, molesté a muchos. Y hoy, esta afirmación todavía incomoda. Pero tratándose de instituciones públicas, que pertenecen al pueblo, los trapos sucios no se lavan en casa”, insistió el presidente de la SCJN y del CJF.

“De esta manera, puedo afirmar categóricamente que en el Poder Judicial de la Federación ya no hay corrupción tolerada, ni institucionalizada. Ya no hay corrupción avalada o auspiciada desde arriba [...] En tan solo tres años hemos construido un sistema meritocrático en el que las relaciones familiares ya no determinan el ascenso o el descenso”, abundó el ministro, ante sus pares, integrantes del Pleno de la SCJN.

“Los casos de corrupción que existen son aislados y no obedecen más a la existencia de mafias de corrupción que operaban desde dentro. Se ha generado un cambio de comportamiento porque ya no existen cúpulas que cobijen los esquemas de corrupción. No existen cotos que gocen de la protección o del silencio institucional”, enfatizó Zaldívar Lelo de Larrea.

Con la presencia de integrantes del CJF, así como magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el ministro presidente de la SCJN consideró que evidenciar la corrupción, perseguirla y prevenirla, “lejos de debilitarnos nos fortalece y reafirma nuestra legitimidad”.

“Tratándose de instituciones públicas que pertenecen al pueblo los trapos sucios no se lavan en casa. Las instituciones no se protegen con el silencio y la defensa a ultranza del statu quo”, dijo el ministro presidente de la SCJN y del CJF.

“La única manera de superar los problemas es la autocrítica. Reconocer nuestros problemas es un deber de justicia para quienes han padecido la corrupción, pero también para la gran mayoría de servidoras y servidores públicos honestos y honorables”, subrayó Zaldívar Lelo de Larrea.

“Durante mucho tiempo, las oportunidades para ingresar y ascender en el Poder Judicial de la Federación no dependieron de los méritos. Existía una práctica generalizada, por la que las personas titulares de órganos jurisdiccionales otorgaban nombramientos a familiares”, denunció el presidente de la SCJN y del CJF.

“O bien se hacían nombramientos cruzados, lo que generaba condiciones de notoria desigualdad para el acceso y el ascenso en el Poder Judicial, además de conflictos de interés y tráfico de influencias”, insistió el ministro Zaldívar Lelo de Larrea.

“Hemos roto las estructuras de poder por las que abogados, despachos y representantes de intereses económicos traficaban influencias e impunidad al interior del Poder Judicial. Hemos desarticulado las redes clientelares de intercambio de favores”, aseveró el ministro presidente de la SCJN y del CJF.

Aunado a lo anterior, Zaldívar Lelo de Larrea aseguró que desde que asumió el cargo se ha “perseguido y sancionado la corrupción en todas sus formas y en todos los niveles” del Poder Judicial de la Federación, bajo el criterio de “cero tolerancia”.

“Con el nuevo sistema de carrera judicial y la implementación del Plan Integral de Combate al Nepotismo, hemos acabado con este fenómeno. Hoy existen reglas claras que rigen la contratación e impiden situaciones de conflicto de interés o tráfico de influencias. Gracias a la aplicación de estos criterios, hemos erradicado el nepotismo en todos los órganos jurisdiccionales”, indicó el jurista.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también refrendó su compromiso “contra el acoso, el hostigamiento, la violencia y cualquier forma de discriminación contra las mujeres”, y aseguró que los tribunales federales ya juzgan “con perspectiva de género”.

Zaldívar Lelo de Larrea aseguró que no se han dejado de impulsar dictámenes en favor de la diversidad sexual y el reconocimiento de los derechos de todas las personas.

“En nuestro país no habrá justicia, mientras no se desarticulen los sistemas de privilegio sobre los que está construido nuestro orden social”, señaló.

“No habrá justicia para las mujeres, mientras sigan siendo juzgadas con la vara de los sesgos y los estereotipos”, añadió Zaldívar Lelo de Larrea, quien añadió que, tan solo en lo que va de este año, 115 mujeres accedieron a plazas de titularidad al interior del Poder Judicial.

El ministro presidente de la SCJN y del CJF calificó dicho logro como “un avance sin precedentes”, ya que se ha vuelto una prioridad nivelar el terreno a favor de las mujeres, para que no haya impedimentos en el ejercicio pleno de sus derechos. Asimismo, destacó que, desde 2019, el 60 por ciento de los nuevos jueces de Distrito han sido mujeres, así como el 43 por ciento de nuevos magistrados.

Además, sentenció que se ha diseñado una política de inclusión, puesto que se plantea saldar una deuda histórica con las personas con discapacidad, en la que se propuso alcanzar un mínimo de 3 por ciento de ellos en las áreas administrativas.

“Hoy tenemos una auténtica Defensoría del pueblo, capaz de llevar la justicia federal a todos los rincones del país y a quienes más lo necesitan. Contamos con abogadas y abogados mejor preparados y más comprometidos que nunca”, resaltó el ministro presidente de la SCJN y del CJF.

Zaldívar Lelo de Larrea detalló que se ha incrementado el número de lenguas indígenas disponibles en las traducciones del Poder Judicial y que la reforma aprobada este año permite que el nombramiento de jueces y magistrados se base en “el mérito, la igualdad de oportunidades y la paridad”.

El ministro agregó que para ello se puso en marcha la Defensoría de indígenas, la cual cuenta con un servicio de ocho variantes lingüísticas.

Destacó que hasta el momento se han implementado 121 funcionarios que hablan 39 de los 148 idiomas que se practican en el territorio nacional.

“Por mucho tiempo la justicia fue un privilegio para las élites y una promesa vacía para los pobres [...] Hoy somos un nuevo Poder Judicial que brinda una justicia más humana, efectiva y cercana que nunca”, destacó Zaldívar Lelo de Larrea, quien también afirmó que las acciones judiciales a favor de la sociedad, se han ejecutado “con menos recursos presupuestales”.

Asimismo, el ministro presidente de la SCJN y del CJF expresó que “el pueblo de México clama por una justicia que históricamente le ha sido negada, y que ha estado siempre al servicio del poder y del privilegio [...] La transformación de la justicia federal busca saldar esta deuda. Busca revertir este orden de cosas, para que en los juzgados la gente encuentre verdadera solución a sus conflictos y protección a sus derechos”.

“Estoy convencido de que los cambios que hemos logrado se empezarán a sentir pronto. El pueblo sabrá que cuenta con jueces y juezas federales quienes los defenderán y harán realidad sus exigencias de justicia [...] Seguiremos trabajando todos los días con intensidad y pasión hasta que la igualdad y la dignidad se vuelvan costumbre”, expresó el ministro presidente de la SCJN y del CJF.

Al evento también asistieron como invitados especiales, Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Olga Sánchez Cordero y Sergio Gutiérrez Luna, presidentes de las mesas directivas de las Cámara de Diputados y del Senado del Congreso de la Unión, respectivamente.