En uno de los bastiones de Movimiento Ciudadano, y en clara alusión a Jorge Álvarez Máynez, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, pidió a los jóvenes de la región de los Altos de Jalisco centrarse en las propuestas y no solo en una canción.

“A los jóvenes que me están escuchando: yo sé que por ahí hay un candidato que tiene una buena canción, pero no se vayan con la finta de la canción. Váyanse con las propuestas”, dijo Gálvez durante un mitin en Lagos de Moreno, justo el lugar en el que, hace 79 días, Máynez inició sus recorridos de campaña.

Al respecto, el candidato de MC, Jorge Álvarez Máynez, criticó en sus redes sociales que Gálvez piense que se trata de una canción. “Muy desesperada la candidata del PRIAN: ¿Cómo aspira a ganarse la confianza de los jóvenes si piensa que todo se trata de una canción? ¿Nadie le dice en lo que se ha convertido? Si no van en 3o. ¿Por qué no dejan de atacarme? ¡Que se cuide de no perder con los votos nulos!”, escribió.

Gálvez prometió que trabajará muy duro para dar becas a los jóvenes que estudien y trabajen, como parte de su programa SíSí -sí estudio y sí trabajo-.