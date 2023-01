En juicio se sabrá si Calderón sabía los nexos de García Luna, dice López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que pronto se sabrá si Felipe Calderón Hinojosa tenía conocimiento de los supuestos nexos de Genaro García Luna -ex Secretario de Seguridad Pública federal- con grupos del narcotráfico, si lo toleró o no era consciente de dicha situación.

Durante su conferencia de prensa matutina, manejó tres hipótesis respecto a la relación de Calderón Hinojosa con García Luna.

Según López Obrador, la primera es que el ex funcionario federal mexicano sea inocente y el Gobierno estadounidense se haya equivocado e injustamente lo haya mantenido preso durante tres años. La segunda, es que García Luna sí sea culpable de nexos con grupos del narcotráfico y que Calderón Hinojosa no tuviera información al respecto y, por último, que el ex Mandatario nacional haya sabido del involucramiento del titular de la SSP en su sexenio y lo haya tolerado.

“Yo planteé abiertamente lo del ex Presidente Felipe Calderón y manejé tres hipótesis, y las sostengo, que García Luna sea inocente porque no podemos nosotros acusar sin pruebas, si no hay juicio de por medio, esa es una posibilidad, que tiene que ver Felipe Calderón, pues nada, la única cosa sería el mal procedimiento de parte de las autoridades de Estados Unidos, de tener detenida a una persona tres años y estar informando de acopio de pruebas”, indicó.

“La segunda es que sí esté involucrado y que Calderón no tenía conocimiento, no lo descartemos, son hipótesis y la tercera es que sí está involucrado, que sí cometió ilícitos García Luna y Calderón sabía o lo toleró, pero que sí tenía información”, comentó.

Insistió en que el juicio contra el ex funcionario federal mexicano será un importante testimonio que dejará a la vista la actuación de las agencias de inteligencia de Estados Unidos y su vinculación con el crimen organizado.

“García Luna fue el Secretario de Seguridad Pública, un hombre con mucho poder, y lo acusan de acumular una enorme fortuna. Independientemente de si están relacionados otros ex servidores públicos, habría que ver si es cierto que tiene tanto dinero. ¿Cómo un ex servidor público iba a ganar para tener residencias en Estados Unidos? Es un tema de interés público. Reitero que lo más importante es que estos casos se conozcan, se den a conocer, que no se oculten, para que no se repitan”, añadió.

“Entonces no es nada más [Miguel Ángel] Yunes [Linares], es que esto tiene que ver con un asunto mayor que también va a salir a relucir la vinculación con las agencias extranjeras, el papel de la DEA, de la CIA, del Gobierno estadounidense, porque tengo entendido de que lo premiaban y llevaba a cabo acuerdos con autoridades de Estados Unidos”, añadió.

“Para nosotros es muy importante porque esto ayuda a frenar la corrupción y sobretodo la impunidad, que no se oculten las cosas, ya lo he dicho varias veces [...] Vamos a esperarnos, es que ustedes, lo digo con todo respeto, quisieran que nos brincáramos etapas, que yo me metiera a otros temas, incluso relacionados a García Luna, pero si tenemos el juicio, si es como pago por evento, y todavía quieren, pues yo qué les voy a decir”, indicó López Obrador.

“Siéntense, no va a faltar quien transmita lo que está pasando en el juicio, y no se van a aburrir, les juro [...] A partir del lunes que se esté informando, porque sí hay manera de saber cómo se está llevando a cabo este proceso y que todos estemos informando [...] Yo cada vez que pueda les voy a estar informando a ustedes, pero fundamentalmente a la gente”, prometió.