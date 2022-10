En la FGR quisieron ‘dinamitar’ el caso Ayotzinapa, acusa AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que dentro de la Fiscalía General de la República, cuyo titular es Alejandro Gertz Manero, quisieron “dinamitar” la investigación del caso Iguala, sumando decenas de acusaciones contra diversos personajes, con la intención de que el Gobierno federal frenara las indagatorias.

Durante su conferencia de prensa matutina, a pregunta expresa de un reportero, negó que Omar Gómez Trejo -ex titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), de la FGR, quien renunció al cargo-, haya estado detrás del intento de sabotaje.

“Entonces, acerca de que no va haber impunidad, eso ya es un hecho, lo más complicado es encontrar a los muchachos. En el informe reciente se presentan pruebas y se fincan responsabilidades. Se tomó la decisión de actuar, sin cerrar la investigación. Yo sostengo que quisieron dinamitarnos la investigación para que no se actuara”, indicó.

“Surgió la sospecha de cómo en el informe se habla de 30 involucrados y se cancelan 80 órdenes de aprehensión. Yo sostengo, aquí lo he dicho, que quisieron dinamitarnos la investigación para que no se actuara”, dijo. “¿Dentro de la Fiscalía?”, se le cuestionó.

“Sí”, respondió. “¿En el Poder Judicial?”, se le insistió. “No, en la Fiscalía”, enfatizó. “Entonces, por eso, sin tomar en cuenta el informe, le agregaron a más responsables pensando que con eso pues ya no íbamos a poder tomar la decisión, porque si en vez de seis militares eran 20, pues ya no íbamos a poder actuar y si en vez de los que estaban aparecían otros”, agregó.

“No estoy diciendo que sean inocentes y ya se les exoneró, sencillamente no estaban en el informe y la indicación fue vamos a que si existen pruebas sobre estas personas que aparecen en el informe se actúe. Entonces, se decidió actuar como se hizo y esto les molestó a muchos, aquí no solo están involucrados los actores materiales e intelectuales, están involucrados muchos que avalaron la actuación de las autoridades, que mintieron”, dijo.

A pregunta expresa de si fue Gómez Trejo, quien intentó “dinamitar” la investigación”, respondió: “No, otros, es que hay muchos, este es un régimen que no termina de morir todavía. Tan es así que han asesinado a muchos testigos o personas vinculadas con este caso, entonces ya no queremos eso, se tomó una decisión y no la esperaban”.

López Obrador señaló lo anterior, luego de que los reporteros preguntaron a Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, respecto a la nota publicada en el diario estadounidense New York Times, que reportó que dicho funcionario federal se reunió con Tomas Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta Procuraduría General de la República, quien está prófugo de la justicia, pero se encuentra en Israel.

“Tuvimos una reunión donde se le planteó directamente a las garantías donde el criterio oportunidad. No lo aceptó, fue así de sencillo, y aunque ha habido contacto todavía con los abogados [de Zerón de Lucio], a la fecha no se ha llegado a este compromiso”, respondió Encinas Rodríguez.

“Creo que ha sido muy difícil, porque es un proceso de investigación muy complejo. Incluso la información que le brindamos, no abordamos este tema. Y yo soy el principal sorprendido, esa idea de que yo auto descalifiqué mi trabajo, la verdad no fue así, además sería una falta de respeto a los compañeros y compañeros del equipo, que trabajaron de una manera muy seria y profesional”, insistió el subsecretario.

“Yo comenté que el informe debe de verse de una manera integral, les comenté que desde un principio nosotros hemos venido identificando 154 eventos para armar este rompecabezas. Son 154 eventos que se consideran relevantes por tratarse de datos vinculados a la desaparición de los estudiantes”, dijo.

“En este análisis se contemplan capturas de texto pero no solamente se integran análisis de las comunicaciones las declaraciones incluidas en el expediente, las entrevistas y testimonios, los informes del Grupo Interdisciplinario. La información de la Sedena, la recomendación de la CNDH, los mensajes de la DEA de Chicago”, indicó.

“De estos 154 identificados, 99 tienen claras coincidencias con indicadores de información, 55 de estos eventos no coinciden con otras fuentes hasta este momento. De los 99 que tienen coincidencia, 38 tienen una base en captura de metadatos de 2014, y 61 tienen base de capturas de metadatos posteriores a 2014”, abundó.

“Yo creo que este es el reto más grande que yo he tenido dentro de la administración pública, y lo estamos enfrentando con mucha responsabilidad, y sabíamos que íbamos a enfrentar muchos problemas [...] Primero se enfrentan la resistencias, los obstáculos del viejo régimen para romper el círculo vicioso y poder abrir la investigación, luego aparecieron las interacciones, videos, documentos más filtraciones, incluso el informe, con el ánimo de entorpecer los trabajos y alertar a los responsables”, señaló.

“Hemos tenido una campaña de descalificaciones, el informe, las personas, hacia todos los trabajos realizados. Ahora pasamos al espionaje, ¿qué sigue?, ¿qué es lo que sigue?, pero sea lo que siga, nosotros no daremos marcha atrás”, retó Encinas Rodríguez.

“Nosotros no vamos a presentar denuncias, de su derecho de libertad de expresión, pero también hay muchos que se mueven en las oscuridades del viejo régimen, que por supuesto sabemos quiénes son y pronto darán la cara. Atendiendo a la principal preocupación de los padres, las búsquedas siguen”, afirmó.

“No hemos suspendido ninguna búsqueda, el acopio de información, esta semana tuvimos acceso información relevante, que están judicializados y nos vamos a parar. Generan dudas y desconfianza, pero lo que más daño hace es afectar la moral de los padres”, indicó el subsecretario.

“No hay que mezclar lo que son las demandas, también legítimas, de las demandas reales de su presupuesto, de las soluciones de escuelas con la investigación, hay que disociar lo que es una investigación de esta naturaleza, por la memoria, la verdad y la justicia vendrá de la Fiscalía”, finalizó Encinas Rodríguez, quien, por último, fue cuestionado de quién había intentado “dinamitar” la investigación. “Yo creo que mucha gente, de los hijos del régimen anterior, que se mantienen bien informados”, respondió.

“El tema es muy importante, por la filtración, el espionaje, pero es una nota que salió en el New York Times, y ya saben cuál es la opinión que tenemos. La opinión sobre estos medios, son muy famosos pero también poco éticos y vinculados a grupos de intereses creados, tanto económicos, como políticos”, lo secundó López Obrador.

“El caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa es un asunto para nosotros fundamental. Tenemos que conocer la verdad, aclarar bien lo que sucedió, castigar a los responsables y lo más importante, saber dónde está. Se ha ido avanzando, había una especie de pacto. Porque se cometió un error desde el inicio por parte del Estado, en vez de informar lo que había sucedido y castigar a los responsables, se optó por ocultar la verdad y fabricar una gran mentira”, indicó.

“Se dio por concluida la investigación. Los padres de los jóvenes no aceptaron esa versión. No es cierto que hayan asesinado a los jóvenes y quemados en un basurero, eso está probado. Hemos iniciado desde el principio, y nos hemos reunido con los padres, se ha hecho una investigación a fondo”, señaló.

“Y poco a poco se ha ido conociendo la verdad, se ha ido rompiendo el llamado pacto de silencio. El último reporte de la Comisión ya es más sólido en cuanto a lo sucedido, ya hay más coincidencia en cuanto a lo qué pasó y claramente se señala responsable, por ello se procedió a la detención. A partir de qué se tomó esta decisión, se exacerbaron las cosas, porque nunca imaginaron que vamos a llegar hasta donde estamos, pensaron que iba haber impunidad”, dijo el Presidente.

“Se decidió actuar como se hizo, y esto pues les molestó a muchos, porque aquí no solo están involucrados los autores materiales, e intelectuales, aquí están involucrados también muchos que avalaron la actuación de las autoridades, que mintieron: periodistas, intelectuales del régimen, mucha gente. Por eso llega hasta el New York Times y se pone en duda la actuación de Alejandro, que para nosotros es un servidor público ejemplar”, insistió.

“Pero fíjense hasta dónde llegan los intereses que graban en Israel. ¿Allá fue no? ¿O fue Zerón? O si, haya sido como haya sido. Zerón o autoridades de Israel o agencias. El New York Times no va a decir nada, sería bueno, por ética, que diera a conocer su fuente, pero no lo va hacer. Ese periodismo se nutre mucho de espionaje”, abundó.

“Se está haciendo todos los trámites con el Gobierno de Israel, a partir de qué envíe una carta al primer ministro y están ayudando en todo eso. Vamos a seguir insistiendo porque es [Zerón de Lucio] el segundo de los responsables, además de [Jesús] Murillo Karam [...] Porque otro alegato es: ¿por qué no se esperaron y se cuidó a la perfección? Casi querían que se hiciera una publicación en el Diario Oficial, de que íbamos actuar, porque pensaban que no iba a haber justicia”, agregó.