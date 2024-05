Un día después del último debate presidencial, el candidato de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, fue recibido por estudiantes entusiasmados que le aplaudieron y animaron a su llegada a la Universidad Latinoamericana, campus Del Valle, Ciudad de México, donde también se enfrentó con dos alumnas que le criticaron que no decline en favor de Xóchitl Gálvez, abanderada del PRI-PAN-PRD.

En su diálogo con universitarios, a solo 13 días de las elecciones del 2 de junio, Álvarez Máynez confirmó que no declinará, e insistió en que ha tenido un crecimiento en reconocimiento y preferencias en las encuestas, por lo que confió en que el voto indeciso sea un factor a su favor en las urnas.

“Tenemos una tendencia hacia el crecimiento, y es una tendencia en la que no es solamente la gente, de hecho prácticamente ellas [Sheinbaum y Gálvez] no se mueven, y lo que ha cambiado mucho, son indecisos, son jóvenes, son personas que no iban a votar”, resaltó.

Lo anterior lo dijo en respuesta a una joven que le señaló que, de acuerdo con encuestas comerciales como Mitofsky y Enkoll, el candidato emecista tiene el tercer lugar en preferencias electorales con un porcentaje de entre 7 y 12 puntos.

Álvarez Máynez dio como argumento el que un 45 por ciento de los votantes han declarado decidir su voto en las últimas dos semanas previo a comicios, y consideró que ellos podrían modificar las tendencias electorales una vez que emitan su sufragio.

“Lo mismo nos decían en el caso de Nuevo León, en el caso de Jalisco, en Campeche, y nosotros remontamos, y con el voto de las personas que no tienen una asociación partidista ni una militancia, logramos ganar”, reiteró, en referencia a los únicos dos gobernadores de MC, Samuel García y Enrique Alfaro; así como el candidato Eliseo Fernández que obtuvo un segundo lugar en las elecciones de Campeche de 2021.

Las mismas encuestas que están registradas ante el Instituto Nacional Electoral (INE) reconocen que existe un sector de la población de hasta un 15 por ciento que no ha decidido su voto o no participará en las elecciones del 2 de junio.

Mitofsky publicó al 6 de mayo que el 7.8 por ciento de sus encuestados “no sabe/no contesta”, y 4.3 por ciento no votaría por ninguno o no votaría. Al 23 de abril, la encuestadora Enkoll identificó un 9 por ciento de mexicanos que o bien no votaría por algún candidato, no respondió o no sabe por quién decantarse.

Massive Caller identificó al 16 de mayo un porcentaje de 11.6 por ciento de votantes que aún no deciden, y la encuesta más reciente del diario El Financiero, publicada este domingo, posicionó el voto indefinido en un 11 por ciento.

Alumnas le critican no declinar a favor de Xóchitl Gálvez y “dividir” el voto opositor

Durante la ronda de preguntas y respuestas de la 41 universidad que visita, Álvarez Máynez fue criticado por dos estudiantes, quienes aseguraron que estaba “dividiendo” el voto de la oposición y fomentando el “autoritarismo” del partido oficialista, Morena.

“Ayer en el debate habló de congruencia. Yo le pediría que tuviera la congruencia de unir el voto, y no de dividirlo, sabiendo que usted está para eso. ¿De verdad quiere pasar a la historia de nuestro país como un candidato que divide, y contribuye a la derrota de la democracia?”, aseveró la primera de las estudiantes.

El candidato replicó que respetaba la postura de las alumnas, pero consideró que tener más opciones en la boleta no significa una división del voto y suma a la vida democrática de un país.

“No hay una división, hay una oferta”, apuntó, “yo no veo la participación democrática como un asunto de dividir el voto, porque el voto no es de nadie de antemano. Las campañas tienen ese propósito: que las personas expongamos nuestras propuestas y visión del país, y que la gente elija”.

Igualmente, calificó de “muy raro” que una coalición que integra el PRI, que estuvo 70 años en el poder, y el PAN, que estuvo 12 años, critique el “autoritarismo”.

En el mismo cuestionamiento sobre su renuencia a declinar, la segunda de las alumnas le expuso: “en estas votaciones, no me parecen mal algunas propuestas, pero creo que no es el momento de Álvarez Máynez”.

El candidato rechazó retirarse de la contienda y guardarse para las elecciones de 2030, puesto que consideró que ya tiene la formación y experiencia necesaria para participar desde este año en la carrera presidencial.