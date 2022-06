‘En México hay libertad de prensa’, responde Ebrard, desde EU, a Blinken; congresistas piden a Biden ‘hable’ con AMLO

Durante una reunión de ministros, previa a la IX Cumbre de las Américas -que se inauguró, el 8 de junio del 2022, en Los Ángeles, California, Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana, afirmó que en México hay plena libertad de expresión y destacó que los casos de homicidios de comunicadores se investigan para que no haya impunidad.

“México es un País donde, yo diría, hay una libertad de prensa muy amplia, el Presidente de la República [Andrés Manuel López Obrador] todos los días está dos horas, le preguntan de todo, antes no había ni conferencias de prensa”, señaló el canciller mexicano, en respuesta a Antony John Blinken, titular del Departamento de Estado de Estados Unidos.

El funcionario estadouninse deploró, el 7 de junio del 2022, los asesinatos de periodistas en América, recordando el caso de Yesenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana García Olivera, directora y camarógrafa del portal El Veraz, respectivamente, asesinadas el 9 de mayo de este mismo año, en el municipio de Cosoleacaque, estado de Veracruz, en México.

“En México hay libertad de expresión, eso no hay duda. Por otro lado, respecto a cuando algún periodista ha sido agredido o ha perdido la vida, lo que el Presidente ha dicho es: se tiene que investigar, que haya cero impunidad, cada jueves reportan lo que se ha investigado, sobre cada caso, para que no se olvide”, insistió Ebrard Casaubón.

“Él [Presidente López Obrador] también dice de todo contra los periodistas”, le preguntó un reportero durante una entrevista, después de encabezar un par de eventos en el Consulado de México en Los Ángeles. “Bueno, él da sus opiniones, o se defiende, pero creo que está en su derecho, pero a nadie, yo no he visto en lo que llevo todo el Gobierno que a algún periodista le hayan dicho que no pueda hablar, no pueda criticar”, respondió el canciller.

“Es más, han ido periodistas muy críticos hasta la mañanera, ahí le han dicho Presidente: ‘no estoy de acuerdo contigo’ y ahí les contesta. Entonces, yo creo que en nuestro país hay una libertad de expresión real, como no la había habido en muchos años, antes te hablaban y te decían, no puedes criticar al presidente”, agregó el funcionario federal mexicano.

CONGRESISTAS DE EU PIDEN A BIDEN QUE ‘HABLE’ CON AMLO POR PERIODISTAS ASESINADOS

Ante el aumento de periodistas asesinados en México, un grupo de 15 congresistas del Partido Demócrata escribieron una carta al Presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, donde le pidieron que responsabilice a su homólogo Andrés Manuel López Obrador, por los crímenes contra los miembros de la prensa.

La misiva escrita por los congresistas demócratas no sólo estuvo dirigida al presidente Biden, sino también al Departamento de Estado y a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), exigiéndoles se atienda ls ola de violencia en contra de periodistas y defensores de los derechos humanos.

En la misiva fechada el 8 de junio del 2022, los congresistas demócratas recuerdan que 145 periodistas han sido asesinados en ejercicio de su profesión desde el año 2000 en México, lo que ha convertido a la República Mexicana en uno de los países que más muertes por comunicadores tiene a nivel mundial.

Según lo que expusieron los legisladores estadounidenses, el Gobierno encabezado por López Obrador cuenta con “inadecuados” mecanismos para atender los homicidios contra periodistas, además de que acusaron al mandatario mexicano de “atacar a la prensa” durante las conferencias matutinas que ofrece en el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

Los congresistas refirieron que, desde octubre del 2020, el Congreso de la Unión mexicano eliminó el financiamiento independiente para el El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (SEGOB). Aunado a esto, según los demócratas, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró deficiencias en dicho sistema, que brinda personal de seguridad y botones de pánico a los comunicadores.

Entre los firmantes de la carta enviada al presidente Biden, al Departamento de Estado y a la USAID, se encuentran los legisladores demócratas: Joaquín Castro, Raúl Grijalva, Jesús García, Verónica Escobar, Ilham Omar, Eleanor Holmes, Jan Schakowsky, Jamie Raskin, Sara Jacobs, Mark Pocan, Jimmy Gómez, Juan Vargas, Andy Levin, Alan Lowenthal y James McGovern.