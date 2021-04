$!En su Primer Informe del 2021, AMLO niega militarizar el país

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la tarde de este martes ante integrantes de su familia y funcionarios del Gabinete Federal, congregados en el edificio del Fondo Histórico Antonio Ortiz Mena -ubicado en la Plaza de la Constitución, del Centro Histórico de la Ciudad de México-, el Informe de los ‘primeros 100 días del tercer año de Gobierno’, pero el noveno en lo que va de su Administración, en el que negó que se esté militarizando al país.

“Las acusaciones de que estamos militarizando al país carecen de lógica y en su mayoría de buena fe, no se ha ordenado a las Fuerzas Armadas que hagan la guerra a nadie. No se les ha pedido que opriman a la sociedad. No se les ha pedido que vigilen o que violen las leyes, que coarten las libertades”, indicó el presidente.