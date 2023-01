Encarcelan a tres estudiantes por defender un parque en Jalisco; Alfaro niega detención por protestas

“El terreno que estos jóvenes dicen que es un parque, no es un parque sino una propiedad privada. Este predio hace años fue propiedad del municipio de Guadalajara y fue vendido en el año 2008 por el Gobierno Municipal siendo Presidente Alfonso Petersen. Los dueños de este terreno están en todo su derecho de exigir que se aplique la ley contra quienes a su juicio lo invadieron ilegalmente”, explicó el Gobernador.

El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró que los tres jovenes no fueron detenidos por protestar, sino por invadir un predio que es propiedad privada.

“Estamos consternados, jamás me había tocado un proceso penal tan fatuo, tan falto de veracidad y objetividad como este; se presentaron cuatro agentes del Misterio Público y tres asesores jurídicos de la empresa para imputar a tres estudiantes. Toda la fuerza de la fiscalía estuvo hoy haciendo señalamientos mentirosos, señalamientos falsos”, dijo.





Activan defensa de estudiantes detenidos

Este 7 de enero, el Consejo General Universitario de la Universidad de Guadalajara aprobó un plan de acción ante la detención de Javier, Iván y José que incluye un posicionamiento del Consejo de Rectores condenando los hechos, así como comisiones que den acompañamiento legal a los jóvenes.

“Desde octubre ya sabíamos que se estaba usando al Poder Judicial para una afrenta política y no hay mejor prueba de esto” dijo el Rector Ricardo Villanueva Lomelí, quien ha tenido conflicto con el Gobernador Alfaro, tras el recorte presupuestal a la Universidad.

“A esos jóvenes los voy a defender como si yo fuera su papá, son nuestros y no vamos a permitir esta injusticia, por eso convocamos al Consejo de manera urgente, por eso quiero proponer que declaremos a la Universidad en Estado de Emergencia, estamos viviendo los momentos más autoritarios en el Estado de Jalisco”, sostuvo.

De acuerdo con integrantes de este Consejo, en 2008 el Ayuntamiento de Guadalajara entregó una parte de estos predios en Huentitán a particulares para un desarrollo privado de miles de unidades departamentales, con la promesa de tener áreas verdes públicas.

“Hoy en día no hay ninguna garantía de que estén entregadas ni siquiera las obras que bajo rebaja se comprometieron a entregar en 2016, entonces nadie tiene la constancia de que ese parque, o esos terrenos hayan perdido su condición de públicas porque no se han pagado, porque no han cumplido con lo que establecen esos convenios”, denunció el rector.

Cerca de 4 mil miembros de la Federación Estudiantil Universitaria han realizado movilizaciones e instalaron un plantón frente a Casa Jalisco en protesta por la detención de los estudiantes.