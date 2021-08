Enjuiciar a ex presidentes, ‘justicia selectiva’: Financial Times; consulta no es ‘juicio sumario’: AMLO

El diario británico Financial Times criticó en una editorial, publicada este miércoles, la consulta popular llevada a cabo el 1 de agosto para castigar o no hechos del pasado, ejercicio que llamó un ejemplo de “peligrosa búsqueda de justicia selectiva” del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La junta editorial del medio europeo comparó la consulta para saber si se juzgaría o no a los ex Presidentes de la República Mexicana con el “terror de Robespierre”, a la vez que coincidió con la organización no gubernamental Human Rights Watch, de que es una búsqueda de justicia “más cercana a la de un circo romano que a la de una nación del G20”.

“Los ex líderes de México se han librado por ahora de las carretillas revolucionarias de López Obrador”, indicó el diario británico en otra alusión a Maximiliano Robespierre, uno de los líderes de la Revolución francesa, diputado, miembro del Comité de Salvación Pública, entidad que gobernó Francia durante el periodo conocido como del “terror”.

“Pero la afición del Presidente por el show sobre las acciones oculta un preocupante desprecio por las instituciones y el estado de derecho los inversores deben tener cuidado”, señaló la junta editorial del Financial Times, quien acusó, además, que la justicia en México no ha perseguido a Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

“La búsqueda de justicia de López Obrador parece curiosamente selectiva. A pesar de haber extraditado a Emilio Lozoya, ex jefe de la petrolera estatal PEMEX, desde España hace un año por cargos de corrupción en un escándalo que involucró a Peña Nieto, Lozoya aún no ha comparecido ante el tribunal y no se ha iniciado ningún proceso judicial contra Peña Nieto”, agregó el rotativo inglés.

Además, el Financial Times criticó la estrategia contra el narcotráfico de la Administración encabezada por el presidente López Obrador y destacó las palabras del ex embajador estadounidense, Cristopher Landau, quien se refirió a la política de México contra el crimen como una de “dejar hacer”.

“Los notorios narcotraficantes del País están siendo acogidos con una estrategia presidencial de “abrazos, no balazos”. En ocasiones, el abrazo ha sido más que metafórico. López Obrador liberó al hijo del jefe del Cártel de Sinaloa, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán [Loera], se reunió y estrechó la mano de la madre de Guzmán y se disculpó públicamente por usar el apodo del narcotraficante”, agregó el diario.

“Han surgido informes preocupantes de que los narcotraficantes favorecieron a candidatos del partido de López Obrador en las elecciones de mitad de periodo el mes pasado, secuestrando y amenazando a candidatos de la Oposición. Christopher Landau, Embajador de Estados Unidos en México hasta enero, ha descrito la actitud de López Obrador hacia los cárteles como ‘bastante laissez-faire’”, finalizó el FT.

‘YA SE ACABÓ LA ROBADERA’, RESPONDE AMLO A BURLAS DE EX PRESIDENTE FOX POR RESULTADO DE CONSULTA

El Presidente López Obrador desestimó este miércoles las burlas del ex mandatario nacional Vicente Fox Quesada, por el bajo porcentaje de participación en la consulta popular, ya que afirmó que “es un triunfo del pueblo, de todos, si se ríen los ex Presidentes o quién se quiera reír, lo importante es que ya se acabó la robadera”.

Durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el político tabasqueño aclaró que la consulta popular no era un “juicio sumario”, además de que se han presentado varias denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) que se tendrán que resolver.

“En muchos casos hay denuncias cualquier ciudadano puede presentarlas y la autoridad competente va a decidir... aunque se hubiese logrado el 40 por ciento de participación para que fuese vinculatoria, de todas maneras no era enjuiciarlos sin el derecho a la defensa, no era un juicio sumario”, afirmó el mandatario nacional.

“Se tenía que llevar a cabo un proceso legal como cualquier otro ciudadano, la consulta tiene un valor que va más allá de lo jurídico, la justicia siempre lo he dicho no sólo es castigar, la justicia también es prevenir, que no haya repetición”, agregó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Lo más destacado y lo que debemos tener presente es que ya no se permite la corrupción, eso es un triunfo del pueblo de todos, si se ríen los expresidentes o quién se quiera reír, lo importante es que ya se acabó la robadera, y lo que se rescata y lo que se ahorra, se destina al pueblo”, subrayó el Presidente.

“Porque es lo peor que se tenía en México, es que robaban y ni siquiera perdían su respetabilidad, cometían atrocidades y no perdían su respetabilidad, eran intocables”, comentó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

Asimismo, López Obrador agradeció la participación de la gente, “los felicito, y los aplaudo, son ciudadanos ejemplares, y que la libertad no se implora, se conquista”, además de que destacó que con la consulta sus opositores se quitaron la máscara.

“Ahora intelectuales orgánicos escritores, oportunistas, convenencieros, acomodaticios, justificando el que no era válido participar, o tratando de justificar, que no participará la gente en la consulta, cómo no se va a participar en una consulta si es alentar la democracia cómo desalentar la participación de los ciudadanos para que sea el pueblo que decida siempre”, dijo.

LAS BURLAS DE VICENTE FOX

Tras los resultados de la consulta popular realizada por el Instituto Nacional Electoral (INE) el pasado domingo 1 de agosto, el ex presidente Vicente Fox Quesada, compartió un video editado donde aparece una imagen suya junto a la de los ex mandatarios nacionales Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

En el video aparecen las fotografías de los últimos tres ex presidentes moviendo la boca, las cejas y la cabeza, siguiendo el rimo del rapero estadounidense MC Hammer, con una sonrisa burlona y cantando la melodía ‘U Can’t Touch This’, que traducido al español significa “no puedes tocar esto”.

“Fracasó la consulta popular: solo participó entre 7 y 7.74%, según conteo del INE. Ahora sabemos de qué tamaño es la 4T: UN MICRO ORGANISMO (sic)”, escribió antes, el político guanajuatense, a través de su cuenta de Twitter.

LOS RESULTADOS OFICIALES DE LA CONSULTA POPULAR

El 2 agosto, con el conteo del 100 por ciento de los cómputos distritales, el Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó que la consulta popular no alcanzó el 40 por ciento de la participación ciudadana requerida para ser jurídicamente vinculante, ya que sólo acudió a las urnas el 7.11 por ciento de la lista nominal de electores.

De las cerca de 6 millones 623 mil 549 de personas que participaron en la consulta del domingo 1 de agosto (de las 93.5 millones que podrían haberlo hecho), el 97.72 por ciento votó por el ‘Sí’ y el 1.54 por ciento sufragó por el ‘No’, mientras que el 0.73 por ciento optó por anular la boleta.

El INE destacó que las Juntas Ejecutivas Distritales determinaron que 51 mil 066 actas fueran válidas y, por tanto, se recontaron las actas de tan sólo 6 mil 003 mesas, lo que representa el 10.51 por ciento de las instaladas.