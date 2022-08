Entre desmayos y riña, familiares de mineros atrapados exigen más información a AMLO

Presidente responde a familiar de minero que le dijo ‘gracias por tomarse la foto con mi dolor’

El Presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a una mujer, familiar de uno de los 10 mineros atrapados en los pozos de carbón “El Pinabete”, ubicados en Villa de Agujita, Sabinas, Coahuila, quien, a través de un video le dijo al mandatario nacional: “Gracias por tomarse la foto con mi dolor”.

“Todos tienen fe, nadie está pensando en otra cosa que en el rescate. Nos explicaban de que cuando trabajan en esas minas, los mismos mineros hacen huecos o refugios y eso es lo que se está pensando, en hacer lo más rápido posible el desagüe para que puedan entrar [...] se está avanzando bastante”, señaló el político tabasqueño.

Cuestionado respecto de cómo fue su encuentro privado, el 7 de agosto del 2022, con las familias de los mineros atrapados -mismo que duró alrededor de 3 minutos-, el Presidente respondió: “Ustedes lo imaginan. Las familias están muy dolidas, tristes, preocupadas y también llenas de sentimiento. Hay que comprenderlas, abrazarlas, quererlas”.

“Que si una señora me dijo algo, yo no lo tomo a mal. Cuando uno es servidor público, y hace las cosas pensando en los demás, cuando no se tiene problema de conciencia, se puede, y además se debe, pensar siempre en pagar una cuota de humillación”, indicó el titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina.

“Señor Presidente, le agradezco su visita que vino a hacer a esta área donde está ahorita el dolor, le agradezco que haiga (sic) venido a tomarse la foto con mi dolor, de mi familia y el dolor de cada uno de los que estamos aquí. Gracias. Espero y sus fotografías le sirvan para su política. Gracias, muchas gracias por el grandísimo (sic) visita que nos vino a hacer, se lo agradezco”, indicó la mujer, familiar de uno de los 10 mineros atrapados en los pozos de carbón.