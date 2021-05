MÉXICO._ Se escuchó una explosión y el tren que acababa de salir de la estación Atlalilco -y en el que viajaba Naghelly Aquino- súbitamente se detuvo. Poco a poco el vagón en el que estaba se empezó a llenar de humo, por lo que algunas mujeres pedían que se abrieran las ventanas para ventilar el espacio. Ella creía que lo mejor era mantenerlas cerradas para evitar que entrara más humo, pues no sabían por cuánto tiempo estarían ahí.

Eran alrededor de las 08:00 horas y la mujer, como todos los días, había abordado el Metro en la estación Constitución de 1917 de la Línea 8, sin embargo, este martes, el trayecto a su trabajo se convirtió en una pesadilla cuando ella y decenas de pasajeros quedaron atrapados en un tren que presentó una avería por lo que tuvieron que descender a las vías y caminar en la oscuridad del túnel hasta la próxima estación: Escuadrón 201.

“Después otra explosión y más y más humo, pues sí empezamos a desesperarnos”, comparte Naghelly.

Sin saber qué podría pasar, la mujer empezó a tomar videos para documentar lo que sucedía, mismos que envió a su hijo para que él pudiera subirlos a sus redes sociales y les enviaran ayuda.

“No sabíamos qué hacer en ese momento porque la gente empezó a abrir las puertas, entonces el chofer gritaba que no se salieran por las vías, porque podía haber más accidentes, por eso abrieron las puertas del lado contrario -las que están pegadas a la pared- y dijo que nos bajáramos”, explica.

Así fue como la totalidad de los usuarios que viajaban en ese tren tuvieron que desalojar el convoy y caminar hasta la próxima estación en donde los recibió personal de emergencias. Lo único que alcanzó a escuchar es que se había incendiado una llanta del tren y que el conductor había controlado las llamas con un extinguidor.

“Nos bajamos y la indicación que nos dieron es que no tocáramos las vías por nada del mundo. Es un pasillo muy pequeño e íbamos de una en una con las lámparas de los celulares porque obviamente no se veía nada (...) teníamos mucho miedo porque al momento de pasar al lado del tren decíamos ‘hay otra explosión y entonces ahí sí no estamos para contarlo’”, comparte Naghelly.

Cortocircuitos e incendios cotidianos

Si bien es cierto que cotidianamente el servicio del Metro se ve afectado porque los usuarios dejan caer diversos objetos a las vías como muletas, paraguas, celulares y hasta cafeteras, o por accidentes ajenos como la lancha que se incrustó en la malla ciclónica de la Línea B el pasado 29 de marzo, la falla en la Línea 8 es el segundo hecho en los últimos cinco días que se registra en el Metro capitalino en el que es necesario suspender el servicio y llamar a los cuerpos de emergencia de la ciudad.

Sobre el incidente de este miércoles en la Línea 8, el Metro solo informó que especialistas de material rodante realizaron maniobras para retirar el tren averiado, mismo que fue llevado a la zona de talleres en donde personal de incidentes relevantes investigará las causas de la avería.