‘Es regresar a la Guerra Fría’, dice AMLO de quitar visas a Diputados pro rusos

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó la propuesta del legislador demócrata Vicente González, miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, quien solicitó la revocación de visas de los 25 diputados mexicanos que instalaron el Grupo de Amistad México-Rusia en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al cual asistió el embajador ruso Víktor Koronelli.

“Aprovecho también para decir que no veo bien, no considero que sea justo y no considero que sea racional el querer suspenderles las visas a quienes se reunieron para expresar sus puntos de vista con relación a la invasión Rusia a Ucrania”, comentó el mandatario nacional.

Como se expresaron unos legisladores, ya hay una campaña para solicitar que no los dejen entrar a Estados Unidos. Se me hace de mal gusto y muy prehistórico, de mucho atraso. Eso es regresar a la Guerra Fría, a las épocas de la persecución y de la exclusión y del autoritarismo. No estoy de acuerdo con eso, bueno, no estuve de acuerdo cuando le quitaron al presidente Donald Trump su cuenta de Twitter”, indicó el político tabasqueño.

“Porque eso va en contra de la libertad, cómo vamos a estar hablando de la libertad, cómo va a quedar la Estatua de la Libertad en Nueva York, se va a poner verde de coraje”, expresó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Cómo vamos a hacer eso de que se llevar a cabo una medida de ese tipo. Con mucho respeto, enviaríamos una nota diplomática de protesta”, agregó el presidente durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

A través de una carta dirigida a los secretarios de Estado, Antony Blinken, y de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, el legislador demócrata de origen mexicano condenó, el 5 de abril, el “apoyo flagrante” que diputados de México han dado al presidente ruso Vladimir Putin.

“Es bastante vergonzoso que México, nuestro vecino más cercano del sur, haya optado por no estar en unidad con la comunidad internacional de democracias”, lamentó González, quien también criticó que el Gobierno mexicano se niegue a enviar ayuda a Ucrania e imponer sanciones a Rusia.

Respecto a los diputados mexicanos, el legislador demócrata por Texas dijo que si eligen apoyar la tiranía de Rusia, “no se les debe permitir el privilegio de ingresar, viajar o invertir en Estados Unidos”.

“Los insto a que tomen medidas para garantizar que ningún funcionario de gobierno extranjero que apoye a Rusia durante esta invasión agresiva y no provocada a Ucrania, tenga privilegios de entrada a nuestro país”, pidió el legislador demócrata a los secretarios Blinken y Mayorkas.

González insistió en que con la revocación de visas de los legisladores mexicanos, el Gobierno de Estados Unidos enviaría un mensaje claro a quienes han optado por respaldar el comportamiento incivilizado y criminal del régimen ruso.

El legislador texano señaló, además, que pese a que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mantiene de manera pública una postura neutral ante el conflicto, las acciones de miembros de su partido Morena, muestran lo contrario.

Entre los políticos que se encuentran en la lista presentada por el representante demócrata están: Alberto Anaya Gutiérrez -actual presidente nacional del Partido del Trabajo (PT)-, Gerardo Fernández Noroña, Augusto Gómez Villanueva, Armando Contreras Castillo, Margarita García García, Nelly Maceda Carrera, Pedro Daniel Abasolo Sánchez, Armando Reyes Ledezma, Alfredo Porras Domínguez, Miriam Citlalli Pérez Macintosh y Clementina Marta Decker Gómez.

En el listado también están María Rosalía Jiménez Pérez, Eraclio Rodríguez Gómez, Manuel Huerta Martínez, Raúl Ernest Sánchez Zavala, Oscar González Yáñez, Francisco Javier Huacas Esquivel, Reginaldo Sandoval Flores, Santiago González Soto, Ángel Benjamín Robles Montoya, José Luis García Duque, Maribel Martínez Ruiz, José Mario Osuna Medina, Jesús Fernando García Hernández, Ana Laura Bernal Camarena.