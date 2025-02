Estados Unidos también debe hacer su parte en el combate a las drogas, señala Claudia Sheinbaum Pardo

El Gobierno de Estados Unidos también debe hacer la parte que les corresponde en el consumo de drogas, advirtió la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo.

Destacó durante su conferencia matutina que en México, las autoridades están trabajando para disminuir la violencia y también para disminuir la producción de drogas.

“Nosotros decimos, Estados Unidos tiene que hacer su parte en Estados Unidos para atender el asunto de salud pública de consumo de drogas y, también, atender la distribución de las drogas en su territorio y la coordinación que debamos tener. Lo que dice esta persona en la entrevista que le hacen, es otra cosa”, expresó.

Hay un mercado que había alimentado la creación, distribución y consumo de sustancias ilegales, indicó, que, a su vez, eran las generadoras reales de la violencia que aqueja al país.

Sheinbaum Pardo expuso que el narcotráfico tiene que ver con la demanda, es decir, que hay demanda de consumo de una droga y hay quien aporta esa droga.

“Entonces, nosotros más allá de que no estamos de acuerdo con el narcotráfico y que hacemos nuestro trabajo, nuestro objetivo es disminuir la violencia en nuestro País y, en ese proceso, también disminuye la producción de alguna droga o su distribución”, anotó.

“Nosotros lo que queremos es paz y tranquilidad para el pueblo de México, por eso los objetivos que busca el gabinete de seguridad tienen que ver con ser generadores de violencia [...] Por supuesto que nosotros trabajamos diariamente para evitar la producción, la distribución y la violencia que se genera producto de esta situación y de la pugna de grupos delincuenciales”.

La Presidenta señaló que la información de la entrevista que ofreció Ismael “El Mayo” a la revista Proceso, en donde denunció supuesta incompetencia por parte de las autoridades mexicanas para combatir el narcotráfico, era falsa.

En su participación, la periodista Daniela Escobar, reportera del semanario, destacó que el capo sinaloense se acercó a dicho medio, para que pudieran conocer el lugar en donde se encontraba previo a ser detenido por las autoridades.

En la conversación, según explicó la comunicadora, Zambada García habría afirmado que en México era factible la captura de criminales de alto rango. Sin embargo, lo anterior sería poco probable, ya que existían demasiados intereses.

Del mismo modo, el ex líder del Cártel de Sinaloa habría asegurado que la falta de resultados en materia de seguridad no era únicamente por los grupos criminales, sino que existía una incompetencia por parte de los autoridades en dicho rubro, ya que, según él, no habían sabido llevar a cabo sus estrategias.