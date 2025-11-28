Estafa Maestra, Ayotzinapa, Segalmex y huachicol fiscal: entre los casos que hereda el exfiscal Alejandro Gertz Manero

El poderoso Fiscal Alejandro Gertz Manero, primer titular de la Fiscalía General de la República, renunció a su cargo como encargado de procurar justicia a las y los mexicanos, tras cumplir casi siete de los nueve años que debía estar al frente de esta institución.

A pesar de su promesa de trabajar para dar “respuesta global” a los problemas de inseguridad y violencia, dejó tras de sí los casos emblema que prometió resolver: desde las investigaciones de la Estafa Maestra, Odebrecht y Ayotzinapa -del sexenio del ex Presidente Enrique Peña Nieto-, hasta los casos Tlahuelilpan, Segalmex y Cienfuegos -ocurridos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador-, y el caso de huachicol fiscal, primer escándalo de corrupción en la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En esta lista también están investigaciones que, aunque no eran consideradas casos emblema, la FGR las presentó como “puntos inflexibles” en el combate a la corrupción y que, sin embargo, han terminado sin ninguna conclusión penal.

Se trata de las investigaciones criminales que se hicieron en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ex Gobernador de Tamaulipas, y Samuel García Sepúlveda, Gobernador de Nuevo León, a quienes se les señaló por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero, electorales y operaciones con recursos de procedencia ilícita, respectivamente.

Así, en un balance de su gestión se puede concluir que el fiscal dejó su puesto con la misma demanda con la que inició: más de un 90 por ciento de impunidad en los casos que debía resolver. Aquí un balance.



Los mayores escándalos de EPN: sin resolver

El 17 de enero de 2019, Alejandro Gertz Manero se presentó ante la Comisión de Justicia del Senado de la República para comparecer como integrante de la terna para ser el primer fiscal general de la República.

Ahí, delante de las y los legisladores, Gertz Manero criticó que en México se cometían al año más de 33 millones de delitos, de los cuales un poco menos de 2 millones eran denunciados, lo que a su consideración se traducía en impunidad.

“De esos 2 millones, un poco más de 200 mil son consignados, y de ahí una buena parte obtienen alguna sentencia, más o menos razonable. Quiere decir que estamos manejándonos dentro de un marco de impunidad del 99 por ciento de los delitos que se cometen”, dijo durante su comparecencia.

Unos días después, ya como primer Fiscal General de la República, se volvió a reunir con las y los legisladores para reiterarles su promesa de que iba a trabajar con todos quienes pudieran acercarle información y datos, así como capacidad técnica y jurídica “para poder ir generando un proyecto que realmente diera una respuesta global a un problema que es de carácter también global”.

“Es decir, se han hecho esfuerzos durante los últimos 20 años, generando respuestas parciales, que finalmente nunca han terminado por generar realmente una solución, no solamente que contenga, sino que no deje que siga creciendo esta situación, que es quizá la más aflictiva de todo el país”, señaló.

Así, desde las primeras semanas de su administración, el Fiscal Gertz Manero reconoció que casos como La Estafa Maestra —revelado por Animal Político— fueron esquemas de corrupción bien organizados de malversación de fondos cometidos a gran escala, por lo que prometió resolver el asunto.

Sin embargo, su Fiscalía sólo logró sentenciar a Rosario Robles —aunque más tarde fue absuelta por el delito de ejercicio indebido de la función pública— dejando sin investigar todo el resto del esquema de corrupción mediante el que 11 dependencias federales desviaron más de 3 mil millones de pesos a través de universidades y empresas fantasma durante la administración de Enrique Peña Nieto.

Algo similar ocurrió con la investigación del caso Ayotzinapa, en la que a pesar de sus promesas de dar con el paradero de los 43 normalistas de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos, no sólo no ha podido concluir el caso sino que se tiene documentada su participación para dinamitar esta investigación.

Respecto de las investigaciones iniciadas durante el sexenio anterior, destaca la del caso Tlahuelilpan, que costó la vida de más de 100 personas, misma que a pesar de estar relacionada con el combate al huachicol en México —una de las principales banderas del Gobierno obradorista— no ha tenido hasta el momento una conclusión.



Gertz Manero también deja sin resolver caso de AMLO

Lo mismo puede decirse de las indagatorias en torno del caso del fraude en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), en el que aunque el propio Gobierno federal reconoció una afectación patrimonial por más de 2 mil 700 millones de pesos, las indagatorias no han logrado recuperar todo el dinero desviado ni llevado ante la justicia a todos los implicados.

Incluso, a meses de dejar su administración, López Obrador reconoció que el fraude millonario en Segalmex, dependencia creada en su sexenio, fue “la mancha” que se llevó en su Gobierno.

A la par de estos casos emblema, el Fiscal Gertz Manero también enfrentó varios escándalos que se volvieron mediáticos durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.

En esta lista están los casos de su familia política Moran Cuevas, a quienes el fiscal intentó encarcelar por el delito de homicidio doloso en contra de su hermano, pero que tuvo que ser corregido por la anterior integración de la Corte ante las diversas irregularidades cometidas durante el proceso.

También están la persecución penal emprendida en contra de 31 científicos del Conacyt, acusados por supuestos desvíos de recursos y lavado de dinero, o el caso emprendido contra la familia Jenkins.



Huachicol fiscal, el primer escándalo de corrupción de Sheinbaum

En los últimos meses un escándalo de corrupción golpeó directamente a la administración de Claudia Sheinbaum y a la Marina Armada de México, cuando un operativo reveló la existencia de una red de huachicol fiscal que operaba desde aduanas y puertos bajo control naval.

El motivo por el que el caso de huachicol fiscal cimbró al país no tuvo tanto que ver con que el caso haya dejado 14 detenidos, entre ellos seis marinos en activo, sino porque entre los implicados está un vicealmirante, Manuel Roberto Farías Laguna, familiar del almirante Rafael Ojeda, ex titular de la Marina en el sexenio de López Obrador.

El caso exhibió que la corrupción no desapareció con la militarización de puertos y aduanas —uno de los argumentos de López Obrador—, y comprometió a mandos de la propia Marina, hasta hace poco considerada la corporación con mayor confianza ciudadana.

Sin embargo, a pesar de que estás investigaciones están en manos de la FGR, hasta el momento no se conocen avances sustantivos en las indagatorias.



¿Cómo llegó Gertz Manero a encabezar la FGR?

Durante años, una de las mayores demandas del pueblo mexicano en contra de la Procuraduría General de la República tenían que ver con la acusación de que esta institución del Estado mexicano actuó a favor de unos cuantos personajes de la clase privilegiada.

El 14 de diciembre de 2014, el entonces Presidente Enrique Peña Nieto trató de congraciarse con el electorado mexicano impulsando una iniciativa de ley para crear la Fiscalía General de la República, con la que se sustituiría a la PGR.

Sin embargo, para tener el control de la nueva Fiscalía, el Gobierno de Peña Nieto intentó imponer al frente de esta institución a Raúl Cervantes Andrade, consejero jurídico de la Presidencia y ex Procurador General de la República.

Los intentos para designar a un “fiscal a modo” no prosperaron, pues bajo la consigna de “no al fiscal carnal”, la mayoría de los diputados y senadores de Morena recién electos hicieron todo lo posible por frenarlos.

Así, el 17 de enero de 2019, a tan solo unos días de haber jurado como Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador presentó ante el Senado una terna de donde habría de resultar electo o electa la nueva persona titular de la FGR.

La propuesta de López Obrador estuvo integrada por Eva Verónica de Gyvés Zárate y Bernardo Batiz —integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial—, así como Alejandro Gertz Manero.

La elección del fiscal tuvo lugar el 18 de enero de 2019, un proceso en el que participaron 117 de los 128 senadores de la República y en el que Gertz Manero recibió 91 votos. De esta forma se convirtió en el primer fiscal autónomo del Poder Ejecutivo a partir del 19 de enero de 2019, cuyo cargo tendría una vigencia de nueve años para concluir hasta el 18 de enero de 2028.