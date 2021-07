EU emite alerta de viaje a México por alza en contagios de Covid-19 y violencia

El Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos emitió el martes su calificación de recomendación de viaje para México a “Nivel 3: Reconsiderar el viaje”, luego de que las autoridades sanitarias de Estados Unidos revisaron su evaluación respecto a las preocupaciones de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad Covid-19) para 150 naciones.

El 12 de julio, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), emitieron un aviso de salud para viajes a diferentes partes del mundo.

Y en el caso de México, se asignó el nivel 3, de riesgo alto, debido a un alto nivel de propagación del Covid-19 en México.

Las autoridades estadounidenses señalan a sus habitantes que el riesgo de contraer Covid-19 y desarrollar síntomas severos será más bajo si tiene una vacunación completa con algunas de las vacunas que han autorizado las autoridades de Salud.

Hasta el 12 de julio, en México estaban confirmados 2 millones 590 mil 500 casos de pacientes con Covid-19 dentro de sus fronteras desde que inició la pandemia.

Las autoridades mexicanas, señala el Departamento de Estado, informan de una transmisión comunitaria generalizada, miles de casos de infección y un mayor número de pacientes que requieren hospitalización.

Hasta el momento, reportan no hay ningún estado designado como rojo en el semáforo epidemiológico del Gobierno federal entre el 5 y el 18 de julio.

En el aviso emitido el 12 de julio, se explica a los ciudadanos estadounidenses sobre las pruebas que se pueden hacer en México para descartar algún contagio por el Covid-19, además del proceso para recibir alguna de las vacunas autorizadas.

La situación en México

Según la Secretaría de Salud del Gobierno federal mexicano, los estados con mayor cantidad de casos activos de Covid-19 son Quintana Roo, Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Sinaloa, Tabasco, Baja California, Nuevo León, Yucatán, Jalisco, Sonora, Tamaulipas y Guerrero.

El el último informe técnico diario, emitido por la Secretaría de Salud federal, se registró un total de dos millones 604 mil 71 personas contagiadas de Covid-19. Además, en las últimas 24 horas la Secretaría de Salud del Gobierno de México reportó 219 nuevos decesos, para sumar 235 mil 277 decesos.

Las alertas por la violencia

En esta alerta de viaje, las autoridades estadunidenses también advirtieron a quienes tienen planeado viajar a México que “los delitos violentos, como el homicidio, el secuestro, el robo de vehículos y el robo, están muy extendidos y son comunes”.

En particular, el Departamento de Estado de EE.UU. pidió a sus ciudadanos no viajar a los estados de Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas, debido a los altos índices de delitos y secuestros que registran. También recomendó reconsiderar ir a Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Sonora y Zacatecas.

Asimismo, el gobierno estadounidense apuntó que “tiene una capacidad limitada para brindar servicios de emergencia a ciudadanos estadounidenses en muchas áreas de México, ya que los viajes de empleados del gubernamentales de EE.UU. a ciertas áreas están prohibidos o restringidos”.

La Alerta de Viaje emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos también considera los riesgos del crimen, terrorismo, disturbios civiles, desastres naturales, problemas de salud y otros intereses para los ciudadanos estadounidenses visitantes o residentes.

El 2 de diciembre del 2020, el todavía embajador de EE.UU. en México, Christopher Landau, reconoció el riesgo en los viajes por la Covid-19 Al participar en el foro “Diplomacia en tiempos de pandemia”, de la 34 edición de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, Jalisco, el diplomático consideró que el multilateralismo falló al no evitar la propagación de la pandemia.

“Yo he tratado de salir a recorrer el país, pero es algo muy peligroso. Miembros de mi equipo de seguridad ahora están hospitalizados. Es algo que uno tiene que tener mucha precaución. Ojalá ya venga muy pronto la vacuna”, comentó Landau en la reunión virtual.

“Sí hemos hecho algunas cosas bien, en tratar de minimizar los efectos, pero la pandemia sigue muy muy fuerte aquí en México, también en mi país, en Estados Unidos, en otras partes del mundo también [...] Supongo que eso es el futuro, que ya vamos a tener más diplomacia digital”, dijo el todavía embajador estadounidense.

“Yo no veo ningún interés en fortalecer las instituciones internacionales para asegurarnos todos que un país no pueda dejar volar a todo el mundo una pandemia. Esa es la responsabilidad de las agencias multilaterales”, criticó el ahora ex diplomático.