EU participó en operativo para detener a Ovidio Guzmán, afirma ex fiscal de Trump

William Pelham Barr, ex fiscal general de los Estados Unidos, insinuó que autoridades estadounidenses participaron en el operativo para detener a Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón” -hijo del capo Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”-, en el fallido operativo militar realizado en Culiacán, Sinaloa, el 17 de octubre del 2019.

“Cuando intentamos arrestar al hijo del ‘Chapo’, llegaron 700 tropas paramilitares, con metralletas calibre 50 montadas en las cajas de las camionetas, y el Ejército [mexicano] se retiró”, dijo Barr en entrevista con Jesse Watters, en la cadena Fox News.

Durante la entrevista, en la que hablaron sobre su libro ‘One Damn Thing After Another’ (‘Una maldita cosa después de otra’), el ex fiscal general de EE.UU. mencionó la estrategia de “abrazos, no balazos” del Presidente Andrés Manuel López Obrador y consideró que el Gobierno de México “ha perdido el control del País, en mi opinión”.

Los cárteles tienen decenas de miles de millones de dólares a su disposición. Pueden corromper a quien quieran allá abajo, y tienen ejércitos, literalmente ejércitos que son cada vez más paramilitares, vestidos como militares y vehículos blindados“, comentó Barr.

Por otra parte, Barr manifestó su preocupación de que “llegue el momento en que el Gobierno de México comparta su soberanía con los cárteles [...] Nosotros no tenemos control sobre ese territorio, considerando que ya perdimos el control de las fronteras”.

Barr, de 71 años de edad, fungió como fiscal general de los Estados Unidos, del 14 de febrero de 2019 al 23 de diciembre del 2020, durante el mandato del Presidente Donald Trump. Antes, tuvo el mismo cargo durante la Administración de George H. W. Bush, del 26 de noviembre de 1991 al 20 de enero de 1993.