El Gobierno de Estados Unidos finalizará, a principios de noviembre -tras 19 meses-, la restricción a viajes terrestres no esenciales en su frontera con México y Canadá, misma que mantenía desde el 21 de marzo del 2020, como medida preventiva ante la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad COVID-19), ello para los viajeros que tengan completo su esquema de vacunación.

Según el diario estadounidense The New York Times y la agencia The Associated Press (AP), que citaron a “altos funcionarios” que pidieron permanecer en el anonimato, las personas que presenten su comprobante de vacunación podrán ingresar a Estados Unidos, medida similar al levantamiento que hizo la Administración encabezada por el presidente Joseph Biden a una prohibición a los extranjeros que desean viajar a dicho país.

“Sabemos que las vacunas son la mejor línea de defensa contra el Covid-19, casi 263 millones de personas en EU, Canadá y México están ya completamente vacunadas y la cobertura de vacunación continúa aumentando”, dijo un alto funcionario estadounidense -citado por el diario Reforma-, durante una llamada con medios esta noche.

“Tanto México como Canadá han presionado durante meses a Estados Unidos a aligerar las restricciones de traslado que han separado a familias y limitado los viajes de placer desde los comienzos de la pandemia. La más reciente medida se produce semanas después del anuncio de que Estados Unidos pondrá fin a las restricciones de traslado aéreo desde algunos países, y en su lugar requerirá prueba de vacunación para los extranjeros que intenten llegar en avión”, detalló AP.

“Ambas medidas entrarán en vigor a principios de noviembre, indicaron los funcionarios, quienes no especificaron una fecha en particular. Las nuevas reglas únicamente aplicarán a los ingresos legales a Estados Unidos”, abundó la misma agencia estadounidense.

“Los funcionarios advirtieron que aquellos que intenten llegar de manera irregular seguirán sujetos a la expulsión en virtud de la llamada autoridad de Título 42, la cual fue invocada en principio por el expresidente Donald Trump, y que ha sido criticada por activistas migratorios debido a que expulsa de inmediato a los migrantes antes de que puedan solicitar asilo”, señaló AP.

“Según las autoridades, a los viajantes que entren a Estados Unidos en auto, tren o ferry se les preguntará sobre su estatus de vacunación como parte del proceso estándar de admisión de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus iniciales en inglés). A criterio de los agentes, los viajantes tendrán que mostrar evidencia de vacunación, la cual sería verificada en un filtro secundario”, agregó la agencia.

“A diferencia de los viajes aéreos, para los cuales se requiere evidencia de una prueba diagnóstica a COVID-19 con resultado negativo antes de abordar un vuelo para ingresar a Estados Unidos, no se requerirá un análisis diagnóstico para llegar al país por tierra o aire, siempre que los viajantes cumplan con el requerimiento de vacunación”, indicó AP.

“Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus iniciales en inglés), Estados Unidos aceptará a los viajantes que cuenten con esquema completo de vacunación con cualquiera de las vacunas aprobadas para uso de emergencia por parte de la Organización Mundial de la Salud [OMS], no solo aquellas aprobadas para su uso en Estados Unidos. Eso significa que se aceptará la vacuna de AstraZeneca, de uso generalizado en Canadá”, insistió la agencia.

“Los funcionarios señalaron que los CDC siguen trabajando para formalizar los procedimientos de admisión de aquellos que recibieron dosis de dos vacunas distintas, algo bastante común en Canadá. La demora en el requerimiento de vacunación para los traslados traslados transfronterizos esenciales tiene como objetivo darles a los camioneros y demás personas involucradas tiempo adicional para vacunarse y minimizar la posibilidad de obstaculizar la actividad económica por el requerimiento de vacunación, dijeron los funcionarios”, dijo AP.

“México no ha implementado ningún procedimiento de ingreso para viajantes durante la pandemia. Canadá permite la entrada de personas con evidencia de esquema completo de vacunación contra el COVID-19, así como evidencia de una prueba diagnóstica con resultado negativo realizada 72 horas antes de su llegada al país”, recordó la agencia estadounidense.

Aunque los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EU (CDC, por sus siglas en inglés) aún no llegan a una decisión final, los funcionarios dijeron que se espera que aquellas personas inmunizadas con esquema completo de vacunas autorizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) sean admitidas a EU.

Si la información se confirma, los mexicanos inoculados con fármacos contra la COVID-19 de las marcas Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sinopharm y Sinovac podrán entrar a EE.UU., lo que no podrían hacer los vacunados con Sputnik y CanSino, biológicos que aún esperan autorización de la OMS.