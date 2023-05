Lenin Pérez Rivera, militante del partido Unidad Democrática de Coahuila y quien era el candidato a Gobernador de Coahuila por el Partido Verde Ecologista Mexicano, afirmó que no lo doblarán y que continuará participando para los comicios del 4 de junio, por lo que descartó declinar a favor de Armando Guadiana Tijerina, su contrincante de Morena.

“No me van a doblar, no voy a declinar, y se los digo a la cara, por más circo, maroma y teatro que hagan, su candidato no va a ganar, no va a ganar porque no representa el cambio que hoy los coahuilenses buscan”, dijo Pérez Rivera en un video, acompañado de algunos candidatos a diputados por la alianza PVEM-UDC.

“Te hablo a ti, coahuilense, que estás harto de que los políticos te engañen y te traicionen mientras se arreglan en lo oscurito como lo hicieron hoy. Te hablo a ti, rebelde, que nos has acompañado a lo largo de esta campaña y nos has brindado tu confianza, sigamos adelante juntos, no nos vamos a rajar, vamos a demostrarles que con los coahuilenses no se juega, ni se negocia, nosotros no nos vamos a vender, no te vamos a traicionar.

“Guadiana va en picada en las encuestas, por ello han tenido que recurrir a las más bajas y viejas prácticas priistas. Hoy un grupo de personas totalmente ajenas a Coahuila, con una profunda ignorancia de lo que aquí vivimos y de lo que aquí sucede, quiso venir a decirnos lo que debemos hacer.

“Creen que los ciudadanos somos fichas que pueden mover e intercambiar a su antojo, pero les vamos a demostrar que no es así, los coahuilenses somos gente trabajadora y con mucha dignidad, a nosotros nadie va a venir de Ciudad de México a decirnos qué es lo que tenemos que hacer”, insistió el todavía candidato de la UDC.



Ricardo Mejía, del PT, dice que ‘ni muerto’ declinará

Por su parte, Ricardo Mejía Berdeja, candidato del Partido del Trabajo a Gobernador de Coahuila, manifestó que “ni muerto” declinará a su derecho de buscar la Gubernatura en las elecciones del 4 de junio.

“Yo soy el candidato de mujeres y hombres que tienen hambre y sed de justicia en Coahuila y por eso nuestra lucha va más allá de cualquier negociación, por eso hoy les digo, primero muerto que declinar a la legitima aspiración de los coahuilenses”, indicó Mejía Berdeja, ante los asistentes del evento que presidió en el municipio de Escobedo.

“No toda la política es mercantilismo, regateo, y el tiempo de Coahuila es ahora [...] No somos rehenes de coyunturas futuras del 24, ya vendrá el 24, y apoyaremos a quien sea candidato o candidata, pero hoy es el tiempo de Coahuila, porque Coahuila está secuestrado por un grupo criminal, no solamente es un grupo político, es un grupo criminal”, manifestó el ex funcionario federal.