Ex senador panista Jorge Luis Lavalle saldrá de la cárcel; le colocan brazalete

Marco Antonio Fuerte Tapia, titular del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, concedió a Jorge Luis Lavalle Maury -ex presidente de la Comisión de Administración del Senado-, la libertad provisional, con las medidas cautelares de usar un brazalete electrónico, además de la prohibición de salir del país y la presentación periódica mensual en la unidad de medidas cautelares.

La Fiscalía General de la República acusa al ex senador del Partido Acción Nacional, de los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, derivados de la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/865/2020, tras las acusaciones que hizo en su contra el ex director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin.

El ex Legislador permanecía preso en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte desde el 13 de abril de 2021, cuando el propio juez federal Fuerte Tapia vinculó a proceso y ratificó la prisión preventiva justificada solicitada por la institución de procuración de justicia, al ex Senador por el estado de Campeche, cuyos abogados son Felipe Gómez Mont y José Luis Zapata.

Durante una audiencia llevada a cabo la tarde del 13 de septiembre del 2022, el titular del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, consideró los problemas de salud del ex legislador para estimar que habían cambiado las condiciones que en un principio justificaron la prisión preventiva en su contra.

La FGR le imputa haber recibido sobornos por 97 millones 190 mil pesos y lavar 52 millones 390 mil pesos, dinero que el ex director de Pemex afirma haberle enviado para que senadores de Oposición aprobaran la reforma energética en diciembre de 2013.

Su caso tiene como punto de partida la denuncia que presentó Lozoya el 11 de agosto de 2020, en la que detalla los supuestos sobornos que repartió a políticos y funcionarios por la reforma energética y el contrato de la planta de Etileno XXI a Braskem, una filial de Odebrecht.

Lavalle era el único de los denunciados por Lozoya que se encontraba privado de la libertad. Este caso también fue judicializado contra otros políticos y ex funcionarios como Carlos Treviño, ex director de Pemex, contra quien se libró una orden de aprehensión y también contra Ricardo Anaya -ex candidato presidencial- a quien se citó a una audiencia de imputación a la que nunca asistió.

El 13 de abril del 2021, durante una audiencia que se prolongó por poco más de 20 horas, Fuerte Tapia también fijó un plazo de 3 meses para la investigación complementaria, periodo de tiempo en el que la defensa del ex senador del Partido Acción Nacional y la FGR reunirían datos de prueba para dicho caso.

La Fiscalía General de la República presentó 37 datos de prueba contra el político campechano, mientras que la defensa del ex senador, alrededor de 20. Sin embargo, el juez federal sólo consideró los dichos de Lozoya Austin y de Rafael Caraveo Opengo, ex secretario técnico de la Comisión de Administración del Senado.

Fuerte Tapia desestimó los testimonios de Rodrigo Arteaga Santoyo, secretario particular de Lozoya Austin y de Francisco Olascoaga Rodríguez, jefe del Departamento Administrativo del director de PEMEX, quienes desmintieron al ex director general de PEMEX, al afirmar que ellos operaron bajo sus órdenes la entrega de sobornos a los legisladores para la aprobación de la reforma energética.

A pesar de que las declaraciones de los dos ex colaboradores de Lozoya Austin fueron agregados a la carpeta de investigación y entregados a los fiscales, el juez federal dijo que como se trata de declaraciones rendidas ante la defensa y no ante el Ministerio Público, no tienen el mismo valor que los obtenidos por la FGR.

El 11 de agosto de 2020, cuando presentó su denuncia de hechos por los supuestos sobornos para la aprobación de la reforma energética, Lozoya Austin señaló que Arteaga Santoyo y Olascoaga Rodríguez fueron quienes, por instrucción suya, entregaron las maletas de dinero a los representantes de los legisladores e incluso los grabaron en video, como es el caso de Caraveo Opengo.

El 9 de abril del 2021, el juez federal Fuerte Tapia concluyó que sí existe el riesgo de que el ex senador Lavalle Maury pueda darse a la fuga, al no contar con un domicilio fijo, no ser reconocido por sus vecinos, contar con los recursos suficientes y tener registros de viajes al extranjero.

Durante una larga audiencia, Fuerte Tapia consideró la información que le proporcionó la FGR, en el sentido de que Lavalle Maury carecía de arraigo, ya que tiene domicilios registrados en las Colonias Florida y Cuauhtémoc, de la Ciudad de México, y en Campeche, estado de donde el ex senador es originario.

Sin embargo, el juez federal no consideró más de 30 datos de prueba ofrecidos por el político campechano, entre los que había incluso audios de conversaciones de un elemento de la FGR a quien le informaron que el domicilio del ex senador es el localizado en un condominio horizontal del sur la capital de la República, donde los vecinos ubican a Lavalle Maury.

El ex senador compareció físicamente durante las últimas cinco horas de la audiencia -en presencia de sus abogados, representantes de la FGR, así como dos apoderados de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y del Senado-, ante el juez Fuerte Tapia, en una sala del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.

Según la FGR, Lavalle Maury fue citado a comparecer por la denuncia que presentó Lozoya Austin, el 11 de agosto 2020, quien lo acusó -junto a otros 15 políticos y ex altos funcionarios- de recibir sobornos de hasta 500 millones de pesos, por parte de la constructora brasileña Odebrecht, para aprobar la reforma energética en 2012, impulsada por el ahora ex presidente Enrique Peña Nieto.

El 26 de enero del 2021, el juez federal Fuerte Tapia aplazó la audiencia programada para ese día en la que iba a ser imputado el ex senador panista, por presuntamente recibir sobornos de Lozoya Austin, para aprobar la reforma energética, derivado del caso Odebrecht. El ex senador por Campeche -expulsado del PAN en junio del 2018- era el único de los 16 políticos y ex altos funcionarios federales denunciados por Lozoya Austin, a quien la FGR llevó ante los tribunales.