MÉXICO._ El Comité Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en el Estado de México informó que expulsará a Octavio García Limón, por haber agredido a su esposa mientras la mujer daba clases virtuales a sus alumnos de la Preparatoria Número 5 “Dr. Ángel María Garibay Kintana”, de la Universidad Autónoma mexiquense (UAEM).

Tras informar de la expulsión, el dirigente estatal panista, Jorge Inzunza Armas, aseguró que dicho partido no tolerará “actitudes machistas” como las que incurrió García Limón, quien milita en el PAN desde el año 2000 y contra quien la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) inició una queja de oficio.

Inzunza Armas apremió a la Fiscalía estatal a que intervenga y castigue con todo el peso de la ley a García Limón, “porque en Acción Nacional repudiamos al ciento por ciento estas actitudes, cuando la mujer es el pilar de las familias mexicanas”.

“El Partido Acción Nacional se deslinda de Octavio García Limón y lo expulsará de sus filas”, comunicó el dirigente estatal, respecto al caso de la profesora quien ya interpuso una denuncia contra su esposo ante el Centro de Justicia para las Mujeres de la UAEM -cuyo rector es Alfredo Barrera Baca- institución educativa que aseguró dará seguimiento al proceso legal.

“Se coordinaron las acciones de forma inmediata, para ofrecer a nuestra compañera profesora: asistencia psicológica, así como apoyo y asesoría legal, a fin de que la docente determine realizar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y también se giraron instrucciones a la Dirección de Protección y Seguridad Universitaria para garantizar la seguridad e integridad de la profesora en las instalaciones universitarias”, indicó la UAEM en un comunicado.

LA AGRESIÓN CONTRA LA PROFESORA DE INGLÉS

Alrededor de las 19:00 horas del pasado 21 de abril, la agresión contra la profesora de inglés, identificada como “Jaqueline”, fue grabada por sus propios alumnos, quienes difundieron el video a través de las diversas redes sociales con el objetivo de ayudar a la víctima.

Durante el fragmento del video se escucha a la docente dando su clase virtual, cuando de pronto es interrumpida por García Limón -Licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de Toluca (UVT)-, quien se acerca a ella y comienza a insultarla, además de reclamarle por haber usado la que, dijo, es su computadora.

“¿Quieres que te golpeé? O sea, mi computadora no me la agarras. ¡Hija de tu puta madre, me chingaste el puto ratón!”, gritó el agresor. Tras los reclamos, la mujer se queda en silencio, pero después rompe en llanto. “¡Espérame, déjame cortar la clase, déjame cortar la clase, ya escucharon, ya escucharon!”, suplica la docente entre lágrimas.