Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa decidieron no tensar más la relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, levantar el campamento que instalaron desde el 26 de abril en la Plaza de la Constitución y aceptar la reunión que el mandatario propuso el 3 de junio, un día después de las elecciones; aunque reprocharon que anteponga los intereses políticos electorales.

Con el plantón, las familias buscaban exigir al mandatario una reunión antes del 2 de junio para conocer los avances de las investigaciones sobre los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Reprochan falta de respuestas y diálogo con el gobierno

Los familiares indicaron que casi acaba el sexenio pero no ha habido respuesta a la lucha por encontrar a los normalistas desaparecidos. Además, reprobaron “la insensibilidad y prepotencia del gobierno para reinstalar el diálogo”, roto desde septiembre de 2023.

“Es inhumano que anteponga los intereses políticos electorales sobre 43 vidas de jóvenes que solo querían estudiar y vivir mejor. No hay nada electoral ni político en el caso Ayotzinapa (...) Los cálculos políticos electorales del presidente nos han lastimado y hoy nuestros corazones sangran por la herida que provocan la actitud soberbia y prepotente del presidente y de este gobierno que han decidido darnos una reunión privilegiando sus intereses electorales y partidistas pisoteando el derecho a la vida”, señalaron.

Esta, luego de que López Obrador aseguró que se reunirá con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa hasta después de las elecciones ya que es una “temporada de zopilotes”.

“Decidimos no tensar más las relaciones con el presidente que a todas luces no pudo darnos verdad y justicia y ya está de salida. Sería una confrontación estéril seguir exigiendo una reunión antes de concluir el proceso electoral. No nos mueve lo electoral ni los cálculos políticos solo queremos saber cómo avanzan las indagatorias del paradero de nuestros hijos, por eso iremos junto con nuestros abogados y organizaciones de derechos humanos a la reunión que nos convoca el presidente”, manifestaron.

Señalaron que el próximo gobierno tiene la obligación de retomar las investigaciones y de esclarecer el caso, sea el gobierno que sea y de cualquier partido.