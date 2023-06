MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó este jueves que ya firmó el decreto presidencial para aumentar los aranceles a la importación del maíz no blanco, para ayudar a la industria agricultora mexicana, a fin de que se consuma más producto nacional.

Durante la Mañanera, desde Palacio Nacional, López Obrador habló acerca del maíz blanco que se produce en México.

”Somos autosuficientes, y es un maíz de muy buena calidad, no transgénico, y por eso lo estamos protegiendo”.

”Acabo de firmar un decreto para aumentar aranceles al maíz de importación. No blanco, para que no se enojen los grandes productores del extranjero y sus defensores, para que no diga yo ‘transgénico’, porque se enojan mucho, pero se tiene que decir que se presume que es transgénico, porque se niegan a que hagamos una investigación conjunta y con eso se resolvería el problema. Pero nos llama mucho la atención que no quieren hacer la investigación conjunta, que sería en beneficio de los consumidores de México y de Estados Unidos, pero ya nosotros estamos tomando medidas”, afirmó el Presidente.

Dijo que con este decreto se garantiza también que se adquiera el maíz que están cosechando, que están produciendo los agricultores de México.

Permítame insistir un poco en el tema del maíz transgénico. Llama la atención que, si bien se utilizara a lo mejor para alimentar a los animales, ahí viene también esta disyuntiva que no está clara, porque si le das a un animal maíz transgénico la carne ya estaría contaminada. Entonces, ¿ahí qué pasa, Presidente?, le preguntaron a López Obrador.

Es un proceso. Lo ideal es que no haya transgénico y que no se dañe la salud, eso es lo que estamos planteando, contestó López Obrador.

”Vamos a hacer una revisión de los daños posibles de este maíz transgénico, y en eso estamos. En tanto, vamos a proteger a quienes consumen de manera directa maíz, de manera directa; es decir, para consumo doméstico —tortillas, todo lo que tiene que ver con lo que consume la gente, maíz para tortillas, para tamales, para todos los usos, porque el maíz es fundamental en la alimentación en México— sólo blanco, que es la otra norma que estamos por dar a conocer”, recalcó.

”Ya se ha dicho, está también aclarado, pero vamos a insistir en que no se acepta para la harina de maíz el que sea blanco, pero transgénico”.

¿Eso sería por norma oficial? le preguntaron de nuevo a Mandatario nacional.

”Sí, porque están importando maíz de Sudáfrica blanco, pero transgénico. Entonces, no, o sea, tiene que ser blanco que no sea transgénico, y que se pueda adquirir en México, porque tenemos producción suficiente, tenemos autosuficiencia. Por eso estamos ayudando mucho a los productores, por eso el Precios de Garantía, por eso entregamos de manera gratuita los fertilizantes, y está creciendo la producción de maíz y de básicos en general”, señaló.

”Y, lo otro, es: a ver, el maíz amarillo para forraje. Y tú dices: ‘Bueno, sí, se les da a las aves, se les da a los cerdos, y luego nos llega a nosotros, ¿no?’, pero es distinto”.

López Obrador dijo que son procesos, porque están hablando de intereses muy poderosos.

”Estos agricultores muy grandes, muy grandes, pues son los que están financiando campañas de diputados, de senadores y en el Congreso en Estados Unidos están defendiendo a quienes los patrocinan”.

”Y amenazan de que van a recurrir a paneles, y están en su derecho, de acuerdo al tratado puede haber consultas, puede haber paneles, pero tenemos que poner por delante la salud del pueblo y es lo que estamos haciendo”.