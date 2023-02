El juez Brian M. Cogan, de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, limitó a los fiscales del Gobierno estadounidense a realizar cualquier tipo de cuestionamientos a Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal, en caso de que el ex funcionario mexicano testifique en el juicio que se lleva en su contra.

Sin embargo, a través de una comunicación de la Corte neoyorquina, el juez federal especificó, el 10 de febrero de 2023, que quedaban abiertos los cuestionamientos que se le puedan hacer al ex funcionario mexicano, además que se podrá utilizar información que fue encontrada en sus equipos de cómputo, pero con una limitación a las pruebas hasta el año 2012, cuando dejó el servicio público.

Las limitaciones que fijó el juez se deben a que la investigación que fundamentan las acusaciones en su contra van del periodo comprendido entre el 2001 al 2012. Sin embargo, detalló que si el acusado daba respuestas respecto a su enriquecimiento posterior, entonces los fiscales neoyorquinos podrían abordar el tema de sus negocios tras dejar el cargo de titular de la SSP Federal.

Cogan no vetará de antemano las preguntas para García Luna respecto su riqueza en un eventual contrainterrogatorio de la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York. Sería hasta que el ex funcionario mexicano subiera al estrado, el juez valorará si una pregunta procede, según sea el caso.

“Debido a que ambas partes saben mucho más que la Corte acerca de los temas específicos de las preguntas que el gobierno podría hacer al acusado en el interrogatorio, la Corte es incapaz de dar al acusado la certeza que busca”, indicó Cogan.

“La Corte necesitará escuchar las preguntas específicas que el Gobierno aplique al testigo y después aplicará las reglas de evidencia a ellas”, se lee en la comunicación del juez. Hasta el 11 de febrero de 2023, los abogados de García Luna no habían anunciado si su cliente decidió si testificará o no durante su juicio en Estados Unidos.

La decisión del ex funcionario mexicano dependerá de las evidencias que los fiscales neoyorquinos presenten ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, según dijo a medios, Linda Cristina Pereyra Gálvez, la esposa de García Luna.

Se prevé que el lunes 13 de febrero de 2023, la Fiscalía neoyorquina realice más interrogatorios de testigos y el día 14 del mismo mes y año, se presente a declarar el ex funcionario mexicano en el estrado.

FISCALES DE EU PIDEN A JUEZ, DAR NUEVAS INDICACIONES AL JURADO DEL JUICIO CONTRA GARCÍA LUNA

El 9 de febrero de 2023, la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York solicitó a través de una carta dirigida al juez Brian M. Cogan, que diera ciertas indicaciones al jurado antes de que comience a deliberar para determinar la culpabilidad o no de Genaro García Luna.

“El Gobierno respetuosamente envía las siguientes peticiones suplementarias para indicarse [...] Por favor, recuerde que el Gobierno no está enjuiciado y les instruyó a que no hagan caso a cualquier argumento que hayan indicado lo contrario”, es una de las indicaciones que solicitaron los fiscales neoyorquinos para el jurado, ya que aseguraron que la defensa de García Luna había señalado que este juicio se trataba de un acto de venganza en contra de quien fue “un colaborador estratégico”.

La Fiscalía neoyorquina también pidió al juez, que no debían de dejarse confundir por los argumentos de los abogados de García Luna respecto a disparidades por beneficios carcelarios para algunos narcomenudistas, en comparación con los grandes capos que testifican contra su cliente, ya que estos últimos habían tenido mejores oportunidades para salir de prisión.

Los fiscales neoyorquinos pidieron a Cogan que les explique a los miembros del jurado, que había varios factores que influían en ese tipo de decisiones. En un sentido similar, querían que el juez les explicara al jurado, que algunos testigos colaboradores tenían beneficios extra, como la relocalización de sus familias en Estados Unidos, debido al peligro que enfrentan por posibles venganzas por sus declaraciones.

Asimismo, la Fiscalía neoyorquina pidió a Cogan que les indicar a los miembros del jurado, que también ignoraran argumentos de que algunos testigos no recibieron acuerdos de colaboración previos, porque la información de la que hablaban no había sido corroborada y que tampoco dieran por hecho que García Luna recibió una defensa de oficio, como muestra de que no recibió sobornos del Cártel de Sinaloa, ya que “el Gobierno sabe que aproximadamente un año antes del arresto del acusado, pagó más de 4 millones de dólares en efectivo por varias propiedades en Miami, Florida”.

Por último, los fiscales neoyorquinos pidieron en su misiva a Cogan, que detallara cómo se entregan las cartas de reducción de sentencia, en las que sería alguien como él, un juez, quien determinara si es justo otorgar beneficios carcelarios.