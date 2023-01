Fiscalía CDMX concluye que Yasmín Esquivel no plagió tesis

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México concluyó que Yasmín Esquivel Mossa, Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no plagió la tesis con la que obtuvo la Licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, sino que, por el contrario, ella fue la víctima, ya que en una supuesta carta, el otro involucrado, el abogado Edgar Ulises Báez Gutiérrez habría presuntamente admitido que copió partes del texto titulado ‘Inoperancia de los Sindicatos en los Trabajadores de Confianza del artículo 123 apartado A’.

El abogado Edgar Ulises Báez Gutiérrez negó el 31 de diciembre haber plagiado la tesis de Licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, de Yasmín Esquivel Mossa.

A través de un pronunciamiento, Esquivel Mossa enlistó, el 30 de diciembre de 2022, una serie de supuestas pruebas “contundentes”, para demostrar que no plagió su tesis de Licenciatura en Derecho, titulada ‘”Inoperancia de los Sindicatos en los Trabajadores de Confianza del Artículo 123 Apartado A’, de la cual, según argumentó, es la autora original y que ella es la víctima en dicho caso.

Esquivel Mossa afirmó que Edgar Ulises Báez Gutiérrez, el otro alumno de la UNAM al cual le plagió la supuesta tesis de Licenciatura en Derecho, declaró “ante notario público” -no dijo cuál-, que él fue quien tomó “referencias y texto” de la obra de la ahora ministra de la SCJN.

Sin embargo, en una entrevista exclusiva con el medio digital Eje Central, el abogado Báez Gutiérrez sostuvo que su tesis es la original y que no ha sido llamado a testificar, ni ante notario público, ni ante ninguna otra autoridad, respecto al supuesto plagio.

No obstante, según la denuncia de hechos en poder del diario El Universal, se determinó que “es evidente que Yasmín Esquivel Mossa es la autora original de la tesis ‘Inoperancia de los Sindicatos en los Trabajadores de Confianza del artículo 123 apartado A’”. En ese sentido, señala a Báez Gutiérrez de tomar “varias referencias y texto” del proyecto que comenzó la ministra de la SCJN en 1985.

Dicha conclusión a la que llegó Araceli Gómez de los Santos, agente del Ministerio Público, el 30 de diciembre, se derivó de los datos de prueba obtenidos durante la investigación, luego que el día 24, Esquivel Mossa presentó una denuncia de hechos contra quien o quienes resultaran responsables del presunto plagio de su trabajo de titulación.

Según la denuncia de hechos, Báez Gutiérrez supuestamente admitió ante Martha Rodríguez Ortiz, asesora de ambas tesis, que copió segmentos del proyecto de la ahora ministra de la SCJN.

Rodríguez Ortiz declaró ante un notario público -no señalaron cuál- que Báez Gutiérrez admitió -en una supuesta carta que le envió a su domicilio particular y la cual estaría firmada por el propio ex alumno- que copió algunos fragmentos de la tesis de Esquivel Mossa, porque necesitaba concluir su Licenciatura.

Según lo informó el citado rotativo, en la denuncia de hechos también se incorporó a la indagatoria dictámenes periciales en informática forense y documentoscopia, proporcionados por la defensa particular de la ahora Ministra de la SCJN, con base en los cuales concluye que el trabajo académico de Esquivel Mossa se subió al repositorio TESIUNAM, antes que el de Báez Gutiérrez, y que, supuestamente, fue modificado de manera ilegal.

En la denuncia de hechos también se incluyeron cuatro hojas originales correspondientes al proyecto de capitulado de la tesis de la ahora ministra de la SCJN, siendo la primera la carátula, que tiene la leyenda “dic 85” y una rúbrica, mismos que supuestamente no presentan alteración, pero sí envejecimiento propio del tiempo. Además, la asesora Rodríguez Ortiz señaló que acudió al domicilio de su ex alumno, quien le confirmó que él redactó el documento que le llegó a su domicilio particular.

Con estas pruebas, pero sin contar con la declaración del otro involucrado, Edgar Ulises Báez Gutiérrez, la agente del ministerio público a cargo de la investigación, concluyó que la actual ministra de la SCJN no cometió plagio, sino que quien lo hizo fue el otro alumno. Sin embargo, al no haber posibilidad de buscar ejercer acción penal, la carpeta no llegará a manos de un juez, indicó El Universal.