Fiscalía de Veracruz sugiere que periodistas asesinadas eran extorsionadoras

La Fiscalía General del Estado de Veracruz dio a conocer que sigue cuatro líneas de investigación respecto al homicidio de Yesenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana García Olivera, directora y camarógrafa del portal El Veraz, respectivamente.

La institución de procuración de justicia veracruzana difundió por la aplicación de mensajería WhatsApp, dos audios en los que presuntamente Mollinedo Falconi refiere tener vínculos con sujetos dedicados a extorsión a comerciantes y funcionarios, así como a la venta de drogas en el sur de dicha entidad.

En las grabaciones, cuya duración es 2 minutos 50 segundos, se escucha una conversación supuestamente entre Mollinedo Falconi y un comerciante, a quien menciona sus nexos con dos sujetos a los que identifica como “El 80” y “El Mencho”.

En la primera conversación, Mollinedo Falconi presuntamente cobra extorsión a un comerciante, a quien pide que entregue lo que le pidieron, para que no tengan problemas con la delincuencia organizada. Al inicio del diálogo, la mujer recrimina a su interlocutor haberla puesto en evidencia. “Me sapeaste. Te dije que no dijeras ni verga. Esta gente se entera de todo. ¿A quién le dijiste algo?”, se escucha.

Después, supuestamente Mollinedo Falconi advierte que sólo trataba de ayudarlo, pero si algo le pasa a ella o a su acompañante, la gente de la delincuencia con la que supuestamente está vinculada tomará represalias.

“Porque yo estoy directamente no con el de aquí de Mina [Minatitlán], sino con el jefe de toda la región. ‘El Mencho’ tiene mi nombre en la nómina. Yo no me ando con mamadas, yo no me ando con pendejos. Yo creí que eras mi amigo”, se escucha presuntamente decir a Mollinedo Falconi.

En el segundo audio la periodista supuestamente advierte al presunto comerciante que si no quiere problemas, entregue lo que le piden, porque “yo no puedo hacer nada más por ustedes, más que hagas lo que te están mandando decir”.

Las grabaciones fueron tomadas con reserva por el gremio periodístico veracruzano, que demandó a las autoridades investigar. El 10 de mayo del 2022, un grupo de comunicadores realizó una marcha en la ciudad de Córdoba, Veracruz, donde colocaron veladoras en las instalaciones de la Fiscalía Regional Zona Centro-Córdoba, para exigir que se esclarezca el homicidio de sus colegas.

Por su parte, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, detalló que dos líneas de investigación que tiene la FGE corresponden a los indicios encontrados en el lugar del crimen, en el municipio de Cosoleacaque, una con las actividades que las víctimas realizaban en El Veraz y la última con las citadas grabaciones.

“Se han tomado desde luego en cuenta los audios que presuntamente la misma víctima dirigía a otras personas de la zona y que ya circulan públicamente, así como todo indicio que lleve a esclarecer el hecho y dar con los responsables”, expresó el mandatario nacional.

LA ONU CONDENA EL ASESINATO DE PERIODISTAS EN MÉXICO

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y la ONU Mujeres, condenaron, este 11 de mayo, de Yesenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana García Olivera, directora y camarógrafa del portal El Veraz, respectivamente, además de que pidieron “medidas” para proteger a la prensa.

“Es también un urgente recordatorio de la importancia que las autoridades adopten medidas oportunas y efectivas para cumplir con su obligación de garantizar la protección y seguridad de las personas que ejercen el periodismo“, señaló Guillermo Fernández-Maldonado Castro, representante en México de la ONU-DH.

“El asesinato de tres periodistas en tan solo una semana genera consternación y honda preocupación, pues refleja la gravedad del contexto de inseguridad y violencia en la que deben realizar su importante trabajo las personas periodistas en México”, manifestó Fernández-Maldonado Castro, en un comunicado.

“Reiteramos la vital importancia que tiene poner fin a la extendida impunidad sobre los autores materiales e intelectuales de los atentados contra periodistas, pues la ausencia de identificación y sanción de los criminales favorece la reiteración de los violentos ataques”, añadió el representante en México de ONU-DH.

Por su parte, Belén Sanz Luque, representante de ONU Mujeres en México, exhortó a las autoridades a incluir la perspectiva de género como elemento central en el proceso de investigación, sanción y reparación, así como en los mecanismos de protección de periodistas.

“Si bien ha habido importantes avances en materia de marcos normativos para reconocer y proteger sus derechos, las mujeres periodistas siguen sufriendo de forma desproporcionada la violencia de género en el ejercicio de su labor”, declaró la funcionaria internacional.