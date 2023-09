“Escuché a Marcelo que estaba inconforme por dos cosas, una porque no se estaba pidiendo la renuncia de los aspirantes, de manera especial la renuncia de Claudia como Jefa de Gobierno porque pensaba que esto le daba más ventaja y Claudia no quería dejar inconclusos sus compromisos, sus obras, entonces se pensaba que podía estar más tiempo pero en mi reglamento establecí renuncia y eso fue un planteamiento de él”, dijo.

“Pero voy a decir algo también que no he dicho, con el propósito de que se conozca más sobre nuestra vocación democrática, cuando venía el proceso yo decidí participar con las recomendaciones, presenté un documento, una especie de reglamento y fue aprobado, se lo presenté a todos, todos lo aceptaron”, dijo.

“Entonces no hay ningún motivo, sin embargo él puede tener otros elementos y está en su derecho de manifestarse... Se cumplieron todas las condiciones pero de todas formas, no se puede cuestionar ni mucho menos atacar a nadie más cuando se trata de una gente como Marcelo, es mi amigo y nos ayudó muchísimo”, agregó.

¿Qué le aconsejaría a Ebrard?, preguntó un reportero.

“Nada, lo que él ya sabe, yo que voy a recomendarle, él es un hombre con mucha experiencia, decirle que como lo expresó Claudia Sheinbaum, están las puertas abiertas, pero al mismo tiempo, también que tome sus decisiones”, dijo.

“Está en libertad completa, somos mujeres y hombres libres, hay que acostumbrarnos a eso, la democracia es pluralidad no es pensamiento único y hay que garantizar siempre el derecho a disentir, más que eso, la libertad no se implora, se conquista, ojalá y todos los dirigentes mujeres y hombres fueran rebeldes”, comentó.

Morena “le abre las puertas” a Marcelo Ebrard

Ayer, Claudia Sheinbaum, coordinadora de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación y dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, reiteraron que “las puertas están abiertas” para Marcelo Ebrard y su equipo.

“Siempre va a estar nuestra mano tendida para que Marcelo pueda ser parte de este proyecto y a todo su equipo de trabajo, las puertas siempre van a estar abiertas”, dijo Sheinbaum.

Mientras que Delgado pidió a los aspirantes, en particular a Ebrard, “superar cualquier diferencia” para contribuir en “un proyecto histórico, donde el presidente nos ha enseñado que no son los cargos, son los encargos”.

Cuál es el futuro político de Marcelo Ebrard

Marcelo Ebrard ya descartó una candidatura presidencial independiente en la elección de 2024, aunque analiza la opción de competir como abanderado de Movimiento Ciudadano, confirmaron fuentes cercanas a Animal Político.

El próximo lunes encabezará una reunión con su estructura de todo el país en “una asamblea nacional para definir la ruta estratégica y política de acción.

El ex canciller aseguró que ya no tiene espacio en Morena rumbo al proceso electoral de 2024, luego de que el partido no tomó en cuenta las incidencias que su equipo reportó, pero que estará en la boleta electoral de 2024 “de una u otra forma”.

Movimiento Ciudadano aún no ha elegido quién será su candidato presidencial.