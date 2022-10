Funcionarios de Seguridad de Tabasco, nombrados por Adán Augusto, vinculados al CJNG

MÉXICO._ Informes de inteligencia “hackeados” a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) identificaron como cómplice de un grupo criminal al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco (SSPC), Hernán Bermúdez Requena, quien fue nombrado en dicho cargo por Adán Augusto López Hernández, cuando era gobernador de dicha entidad.

Un “grupo internacional de hackers”, autodenominados Guacamaya, obtuvieron al menos 6 terabytes de información confidencial, a través de correos electrónicos (que incluye textos, archivos adjuntos, cartas, videos), alojados en servidores la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) mexicana, que datan desde el año del 2016 hasta septiembre del 2022.

Los reportes señalan que el titular de la SSPC tabasqueña y dos directores de la Policía Estatal nombrados por López Hernández, mientras era gobernador de Tabasco, pertenecen a una organización criminal llamada “La Barredora”, dedicada a la extorsión, al narcotráfico y al robo de combustibles, que según la SEDENA es una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), para lo cual ha cooptado a “autoridades de los tres órdenes de gobierno”.

Además de Bermúdez Requena, se menciona al comisionado de la Policía Estatal, José del Carmen Castillo Ramírez, quienes hasta la fecha se mantienen en sus cargos en la Administración del actual gobernador, Carlos Manuel Merino Campos. El tercero señalado por una presunta relación con el crimen organizado es el director general de la Policía Estatal, Leonardo Arturo Leyva Ávalos.

El presunto vínculo de los funcionarios estatales con el crimen organizado lo refieren reportes de inteligencia sobre la actividad delictiva en Tabasco, realizados por el Centro de Fusión de Inteligencia (CERFI) del Sureste, entre 2019 y 2022, enviados al Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

En uno de los reportes, enviado el 30 de agosto de 2022, el CERFI del Sureste advierte que los tres mandos policiacos forman parte de la célula del CJNG conocida como “La Barredora”, que había sido liderada por Benjamín Mollinedo Montiel, alias “El Pantera”, pero que tras ser detenido quedó como sucesor Felipe Mollinedo Montiel, “El Felipe”.

Incluso, en algunos informes se mencionan conversaciones entre delincuentes que se refieren directamente al “gobernador” como aliado del líder delictivo, sin dar la identidad de la persona a la que se refieren. Asimismo, los documentos clasificados como confidenciales, presentan un diagnóstico de la actividad delictiva en Tabasco.

“Pantera (líder del grupo criminal) está con el Gobierno, está con el gobernador”, dice de forma textual, uno de los informes de inteligencia fechado en mayo de 2021. Otro de los mismos menciona que el llamado Hernán Bermúdez Requena, alias “Comandante H”, intervino para que “La Barredora” tomara el control de cuatro municipios tabasqueños, incluido Macuspana, de donde es originario el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hernán Bermúdez Requena, ‘Comandante H’, autorizó que ‘Pantera’ tomara el control de Huimanguillo y parte de Cárdenas, Tabasco”, refiere un informe de inteligencia fechado en mayo de 2021, en el que se incluyó una fotografía del titular de la SSPC tabasqueña, en un esquema en el que se menciona a otros integrantes del citado grupo delictivo.

El esquema menciona la presunta complicidad de otros funcionarios policiales en Tabasco, incluidos agentes municipales, de la Fiscalía General de la República (FGR), de la SEDENA, así como de la Secretaría de Marina (SEMAR).

Según el reporte de la Secretaría de la Defensa Nacional -hackeado por Guacamaya-, también están vinculados a “La Barredora” el director y un comisionado de la Policía estatal de Tabasco, así como un asesor de la SSPC tabasqueña.

Por otra parte, en un reporte de inteligencia fechado el 25 de febrero de 2021, se menciona “la posible cooptación y corrupción de autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, por la presunta negociación para la liberación de integrantes de la delincuencia organizada”, entre ellos el “Comandante H”.

“Por la información central que se obtuvo se infiere la existencia de la corrupción de funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tabasco al colaborar con la liberación de integrantes de la delincuencia organizada a cambio de un pago” de 500 mil pesos, según concluye el reporte de inteligencia.

José del Carmen Castillo Ramírez rindió protesta como comisionado de la Policía Estatal el 19 de noviembre de 2019, por instrucciones de López Hernández. Un mes después, el 11 de diciembre del mismo año, el entonces gobernador tomó protesta a Bermúdez Requena, como titular de la SSPC tabasqueña.

“Conmino a Hernán Bermúdez a mantener la política de seguridad y darle continuidad a las acciones estratégicas que impulsa el gobierno del estado en esta materia”, dijo el ahora titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) Federal, según se indicó en un comunicado.

Un día después, el Centro de Fusión de Inteligencia informó al Cuartel General de la 30 Zona Militar respecto a los presuntos vínculos de Bermúdez Requena con Trinidad Alberto de la Cruz Miranda, alias ‘El Pelón de Playas’, líder de un grupo delictivo de la entidad.

Pese a lo anterior, el 5 de febrero de 2021, Bermúdez Requena nombró como director general de la Policía Estatal a Leonardo Arturo Leyva Ávalos, alias “El León”, que también forma parte de la lista de los presuntos 12 integrantes de “La Barredora” identificados por la SEDENA.

Junto con los funcionarios anteriormente señalados, la Secretaría de la Defensa Nacional también identificó a Carlos Tomás Díaz Rodríguez, alias ‘El Licenciado’ o ‘Tomasín’, relacionado al ‘El Pelón de Playas’. Este funcionario se desempeñó como asesor de la SSPC de Tabasco.

Antes de su nombramiento, Bermúdez Requena se desempeñaba como director de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, y antes se había desempeñado como director de Prevención del Delito del Centro de Reinserción Social (CERESO) en Villahermosa.

Bermúdez Requena fue consultado respecto a los señalamientos en su contra en los informes de inteligencia de la SEDENA, lo cual negó. Además, afirmó que en Tabasco no existe un grupo criminal conocido con las características de lo citado en el reporte de la Secretaría de la Defensa Nacional.

“La Barredora es inexistencial (sic), hay muchos que firman, pero aquí donde veo las mantas y las cartulinas son muy comunes, pero nosotros no hacemos investigación. Aquí no tenemos conocimiento que exista un cartel y más de esa magnitud. Existen delincuencia locales, son delincuentes locales y no se les puede llamar cárteles de delincuencia organizada. Nosotros en lo que respecta a la policía estatal nos enfocamos exclusivamente al municipio del Centro”, indicó el funcionario estatal.

“Nosotros no podemos ni proteger, y bueno, cómo vamos a proteger algo que no se tiene la prueba de la existencia (...) yo no tengo conocimiento de la existencia (de ‘La Barredora’). Si hay algo en contra, pues en cualquier momento que me sienten en el banquillo de los acusados”, agregó Bermúdez Requena.

“Y lo puedo contestar todo así como se los estoy contestando a usted. Pero que hayan acusaciones sin fundamento pues eso deteriora la imagen. Y además yo creo sinceramente que esto como todo el mundo lo dice es un hackeo y no sabemos si realmente esa información viene de la SEDENA o los mismos hackers están aprovechando esto para decir ‘esto encontramos ahí’. Es un invento, puede ser”, concluyó el funcionario de seguridad tabasqueño.

Aunque Adán Augusto López Hernández dejó la gubernatura de Tabasco el 26 de agosto de 2021, para ocupar la Secretaría de Gobernación Federal, también se solicitó su versión respecto de este caso, dado que fue él quien hizo los nombramientos. Sin embargo, no hubo respuesta.

Los cinco CERFIS esparcidos en el país agrupan a agentes de la SEDENA, la SEMAR, el CNI, la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de la República (FGR), así como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que ponen en común sus recursos para identificar los grupos delincuenciales de su región. Envían informes puntuales al Centro Nacional de Fusión de Inteligencia (CENFI), responsable de gran parte de la inteligencia de seguridad del país.