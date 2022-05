García Luna niega nexos con Cártel de Sinaloa; pide que miembros del jurado no sean anónimos

César de Castro, abogado defensor de Genaro García Luna -ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa-, afirmó, el 30 de abril del 2022, que su cliente no tiene conexión con altos mandos del Cártel de Sinaloa.

Según lo reveló la agencia The Associated Press, que tuvo acceso a un documento de 25 páginas ingresado al sistema electrónico de las cortes federales estadounidenses, el litigante indicó, también, que los miembros del jurado en el juicio en contra del ex funcionario federal, no deberían quedar anónimos, ni ser apartados del público.

Asimismo, en el documento, el representante legal del ex titular de la SSP Federal argumentó que un jurado que se mantenga anónimo, escoltado y separado del público durante el juicio a García Luna, daría la impresión de que su cliente es culpable de los cargos que se le imputan y que eso no garantiza un proceso justo.

De Castro afirmó que entre los miles de documentos de pruebas que la Fiscalía neoyorquina ha presentado contra su cliente -entre ellas una grabación en la que un compañero de celda de García Luna le hace muchas preguntas al ex funcionario federal mexicano- no hay evidencia de lazos entre el ex titular de la SSP federal y el Cártel de Sinaloa.

“Ninguna de las acusaciones contra el señor García Luna encaja con factores legales que justifiquen un jurado anónimo. Él no tiene un historial de violencia. Él no cuenta con un historial de interferir con el proceso judicial”, argumentó el abogado.

Pidió desestimar la grabación del ex compañero de celda de García Luna, porque “casi no se oye” y debido a que el preso estaría desesperado por recibir apoyo de los fiscales a su paquete de fianza, por lo que intentaría incriminar a su cliente, según lo afirmó el litigante.