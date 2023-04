El padre y activista Alejandro Solalinde adelantó que la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería, (ConMéxico), la cual sustituirá al Instituto Nacional de Migración (INM), será una instancia administrativa, más participativa y justa donde se dé prioridad a los derechos humanos.

Detalló que la Coordinación dependerá de la Secretaría de Gobernación y que el Consejo Directivo estará conformado por secretarias de Estado, Relaciones Exteriores, Guardia Nacional, Fuerzas Armadas, organizaciones civiles y la prensa.

“Tendrán que estar inclusive personas morales que los migrantes decidan y presencia de ellos”, declaró en entrevista para Así las Cosas, con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

Además, participará una nueva policía fronteriza que tendrá un nuevo perfil, capacitada, más empática y con un trato diferente hacia los migrantes. “Nada que ver con lo que hay ahora”, aseguró.

El padre Solalinde sostuvo que todo el personal de seguridad que se contrató para el actual perfil de seguridad para el tema migratorio tendrá que retirarse.

¿La Coordinación se la imagina acompañada de la Guardia Nacional?, se le preguntó.

“No, no, no, será algo diferente. La Guardia Nacional y todas las entidades de seguridad y Fuerzas Armadas formarán parte del consejo porque es algo transversal, pero no será una instancia de seguridad, sino administrativa”.

Al apostar porque no sea una instancia de seguridad se quiere mandar el mensaje de que el migrante no es un delincuente, aseguró.

Sin dar a conocer el nombre, dijo que el secretario ejecutivo del consejo “es una persona muy respetable, muy querida a pesar de que es joven, no tiene ninguna cola que le pisen, sobre todo tiene autoridad moral, estoy seguro de que va a ser muy bien aceptado por todos”.

En días previos había dicho que la Coordinación también estará conformado por expertos en el tema migratorio, así como varias instancias de gobierno, representantes de las casas de migrantes, la iglesia y Derechos Humanos.

Cambios tras incendio que dejó 40 migrantes muertos

La reunión del presidente López Obrador y el padre Solalinde ocurrió días después de la muerte de 40 migrantes en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, quienes fueron dejados bajo llave durante un incendio ocurrido en el inmueble.

Días antes, el padre Solalinde criticó la manera en que opera el INM y aseguró que la Cuarta Transformación no llegó a esa instancia y no reflejaba el espíritu humanista del mandatario.

La propuesta del sacerdote se remonta a inicios del gobierno de López Obrador, cuando en 2018 se pretendía atender el flujo migratorio en aumento.

“Hay esperanza de que las cosas cambien, en materia migratoria, no se había podido no porque no hubiera querido el Ejecutivo, sino por las presiones de Estados Unidos, ahora hay el ambiente propicio y la decisión política del presidente para desaparecer el Instituto Nacional de Migración”, declaró Solalinde.

Esta mañana, López Obrador recordó que está en pláticas con Alejandro Solalinde para crear la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios, pero esperarán a que avance la investigación sobre el incendio y la muerte de migrantes.

“Tenemos que esperar a que la fiscalía concluya con todo el proceso de investigación que está en marcha. Hablamos de que ya hay orden de aprehensión, ya hay detenidos pero falta la conclusión de la parte de que corresponde a la fiscalía. Entonces vamos a esperarnos”, dijo.