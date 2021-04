MÉXICO._ Los médicos e integrantes de los servicios privados de salud que acudieron a la Secretaría de Gobernación este viernes a una reunión con autoridades federales para discutir un plan nacional de vacunación Covid-19 salieron con las manos vacías: sin un plan para esto y sin una fecha clara para recibir la inmunización.

“Fueron dos horas en las que nos estuvieron diciendo que no es que no seamos importantes, que por supuesto que lo somos, pero la verdad es que no tienen un plan para aplicarnos la vacuna ni nos dieron una fecha clara, que es lo que nosotros estamos demandando”, dijo a Animal Político la médica general Sol Patricia Rojo, quien estuvo presente en la reunión con representantes del gobierno federal, entre ellos Mónica Mieres, coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud.

Rojo aseguró que solo obtuvieron la respuesta de que las autoridades de salud emitirán y harán públicos los lineamientos con los que se elaborará un censo de todo este personal de servicios privados, a través de una plataforma similar a la que se usó para el registro de los adultos mayores de 60 años.

Una vez que se termine ese censo, se entregará a las autoridades de cada estado y será cada entidad la encargada de decidir la fecha para vacunarlos.

La médica general asegura que habrá otra reunión con las autoridades federales, en la que les presentarán los lineamientos para hacer el censo. Sin embargo señaló que no les dieron una fecha específica para ésta.

Los médicos evaluarán si es que realizan más protestas, como la de la mañana del viernes frente a Palacio Nacional. También analizar acudir a instancia internacionales para buscar apoyo en su demanda de acceder a la vacuna Covid-19.

Este viernes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que entiende la demanda de los médicos, pero que ya existe una estrategia y deben esperar hasta que les toque, aunque omitió dar información sobre dicha estrategia.

“Yo entiendo la demanda de los médicos, no la tiramos al cesto de la basura, pero tenemos ya una estrategia que consideramos que nos va a ayudar a todos. También que quede muy claro para que no haya manipulación, la vacuna se aplica de manera universal, no interesa que los médicos estén en hospitales privados”, respondió.