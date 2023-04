El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este viernes que la Agencia de Noticias del Estado Mexicano desaparecerá después de más de 54 años de existencia y de tres años en huelga, ya que el Gobierno Federal “no necesita una agencia de noticias”, teniendo “La Mañanera”.

“Se está llegando a un acuerdo porque la verdad nosotros ya no necesitamos una agencia de noticias en el Gobierno, eso era en el tiempo de boletines, y de la prensa oficial y oficiosa, ya no hay eso. Además, también desde que entramos hay un conflicto laboral, pero no es algo que nos haga falta como Gobierno, tenemos La Mañanera”, señaló.

Durante su conferencia de prensa dijo que la extinción de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano seguía en proceso de negociaciones y esperaba que fuera respetado el derecho de los huelguistas.

Asimismo sugirió que la extinción de Notimex iba en la misma línea de ahorrar el erario designado a instituciones que no eran fundamentales en el Gobierno Federal, lo que se denomina como “austeridad republicana”.

El Presidente de la República aseguró que informaría en qué se gastó el presupuesto destinado a Notimex, pese al paro de labores durante tres años. Dijo que la periodista Sanjuana Martínez Montemayor, directora de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, podría tener otro cargo en el Gobierno Federal, porque valora su trabajo.

López Obrador también reconoció que las gestiones de Martínez Montemayor fueron reprobadas por muchas personas, pero confió en que la relación con el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex) llegaría a buen término.

Sin embargo,descartó que la periodista se presentara en alguna conferencia de prensa matutina, para exponer el conflicto laboral y su eventual resolución.

“¿Cuál fue el acuerdo al que llegaron?”, le preguntó un reportero.

“No, todavía se van a reunir, pero desde luego se protege a todos los trabajadores”, respondió AMLO.

“¿La apuesta es extinguirla, eliminarla?”, insistió el periodista.

“Ya que no exista eso. Nada más que se llegue al acuerdo con los trabajadores, liquidación”, reiteró el Presidente de la República.

“Todavía no sabemos [si Martínez Montemayor seguiría en el Gobierno], pero en una de esas, sí, o sea, no en el Gabinete, pero invitarla porque yo la considero, o sea, respeto a quienes opinan distinto, pero yo la considero una mujer inteligente, trabajadora, buena periodista. Pero hay quienes opinan distinto, los respeto mucho. Lo importante es que se llegue a un acuerdo, que haya reconciliación, que no se afecte a los trabajadores, esa es la instrucción”, agregó.

“Y ya ven que se polarizó mucho, eso sí se polarizó, je, je, je, unos a favor de Sanjuana, otros en contra, entonces nosotros somos jueces. Vamos a esperar, es que ojalá haya reconciliación, que haya perdón, aunque no se olviden las cosas, ya ven cómo hasta los priistas y panistas se agarran de la mano”, ironizó.

“Para que no venga aquí y vuelva otra vez, porque tiene muchos seguidores ella y también hay quienes no la ven con buenos ojos. Consideramos que se podía llegar a un acuerdo y es una periodista buena. Ya ven cómo somos distintos y se respeta la pluralidad”, abundó.

“Es muy aburrido que pensemos todos de la misma manera, no debe de haber pensamiento único. Entonces, yo por ejemplo le tengo respeto, la estimo y la considero buena periodista, pero hay quienes dicen que no, pero cada quien es libre y yo siempre digo lo que pienso”, finalizó.