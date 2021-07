Gobierno promete que vacunación anti Covid en frontera con EU se completará en un mes

El próximo lunes 12 al 17 de julio comenzará la vacunación con dosis de la farmacéutica Pfizer a todos los mayores de edad de Ciudad Juárez, también en Chihuahua, fronteriza con El Paso, Texas, donde se estima inmunizar a 542 mil personas.

Mientras que en Coahuila, la inmunización se realizará del martes 20 de junio al 24, donde se vacunará a 142 mil 632 personas de Ocampo, Acuña, Zaragoza, Jiménez, Piedras Negras, Nava, Guerrero e Hidalgo. A partir del próximo 20 de julio también se comenzarán a inocular contra el Covid-19, a los 5 mil habitantes de Anáhuac, el único municipio fronterizo de Nuevo León.

La vacunación de las 682 mil personas de los 10 municipios fronterizos de Tamaulipas, el último de los estados que colindan con Estados Unidos, todavía no tiene fecha y dependerá de la “disponibilidad de biológicos”.

Hasta ahora, las únicas entidades en las que ya se terminó de vacunar a sus habitantes con dosis de las farmacéuticas estadounidenses Pfizer y Janssen son en seis municipios del estado de Baja California y en 12 poblaciones fronterizas de Sonora.

Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la vacunación en los municipios fronterizos contribuirá a que pronto pueda ser reabierta la frontera, misma que se mantiene cerrada desde el 21 de marzo del 2020, como medida preventiva ante la pandemia del Covid-19.

“Esta información consideramos que es importante, porque de esta forma, cuando se concluya la vacunación en los municipios fronterizos, pues vamos a estar en mejores condiciones para la reapertura completa de la frontera, ese es el propósito”, indicó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

SRE CONTRADICE A AMLO: EU NO CONDICIONA REAPERTURA DE FRONTERA CON VACUNAS PFIZER O J&J

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) contradijo al Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien este mismo miércoles 7 reveló que la vacunación en los municipios de la frontera con Estados Unidos, debe hacerse solo con dosis desarrolladas por las farmacéuticas estadounidenses Johnson & Johnson (J&J) o Pfizer (en conjunto con el laboratorio alemán BioNTech).

Ya que, según el mandatario mexicano, el Gobierno encabezado por Joseph Biden no acepta ningún otro tipo de fármaco para la reapertura de la frontera común, misma que mantiene desde el 21 de marzo del 2020, como medida preventiva ante la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad Covid-19).

“Los gobiernos de :flag-mx: y :us: hemos mantenido una serie de reuniones con el fin de determinar los tiempos y modalidades tendientes a lograr la reapertura de viajes no esenciales a través de nuestra frontera común. Tales conversaciones continúan”, señaló la Cancillería.

“El Gobierno estadounidense nos ha aclarado que ni el ingreso de viajeros a su territorio ni la eventual reapertura de la frontera común están condicionados al uso de tipos específicos de vacuna”, insistió la SRE en su cuenta de la red social Twitter.

“Ya terminamos en Baja California, ya terminamos Sonora. Con las vacunas que teníamos, que son Johnson & Johnson, nos alcanzó para Baja California, la franja fronteriza y parte de Sonora. Y ahora estamos utilizando Pfizer porque no podemos usar otro tipo de vacuna en la frontera”, indicó el mandatario mexicano.

“En Estados Unidos, y desde luego yo no estoy de acuerdo con eso, se le niega la entrada o no se acepta a quienes no sean vacunados por estas farmacéuticas o con estas vacunas”, señaló el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Entonces, no hacemos nada si vacunamos con Cansino, con AstraZeneca en la frontera, porque nos van a decir que no se abre la frontera con ese propósito”, dijo el político tabasqueño, durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

López Obrador señaló que pronto iniciará la jornada de vacunación en Chihuahua, empezando por Ciudad Juárez. Sin embargo, ante la ampliación de plantas del laboratorio Pfizer en Estados Unidos, la entrega de dosis a México se retrasará por lo menos 3 semanas.

El presidente detalló que para cumplir con la meta de vacunación en dicho municipio chihuahuense se requieren 500 mil dosis, por lo que llevará más tiempo de previsto lograr la inoculación de los habitantes de dicha ciudad fronteriza.

El mandatario adelantó que la vacunación se llevará a cabo en municipios con menor tasa población, en tanto se consigue la totalidad de vacunas para los juarenses, al tiempo que reiteró su compromiso de que la totalidad de la población de más de 18 años de edad, de los estados fronterizos, esté vacunada.

El Gobierno de Estados Unidos donó a México 1 millón 350 mil dosis de vacunas de Johnson & Johnson, con lo que comenzó la vacunación en la frontera norte, donde ya quedó concluida en todo el estado de Baja California y en la actualidad se realiza en Sonora.

EBRARD “NO VE” ESCENARIO PARA QUE EU QUITE RESTRICCIONES A FRONTERA COMÚN CON MÉXICO

El pasado 29 de junio, Ebrard Casaubón informó que es probable que el Gobierno de EU mantenga durante tiempo indefinido la restricción a viajes terrestres no esenciales en su frontera con México, misma que mantiene desde el 21 de marzo del 2020, como medida preventiva ante la pandemia del Covid-19.

“Es probable que esa restricción a viajes no esenciales se mantenga [...] Lo que México está planteando es que conforme avanza la vacunación en ambos lados de la frontera, el criterio para determinar qué restricciones y actividades vas a considerar esenciales y cuáles no vaya cambiando”, dijo el canciller mexicano.

En videoconferencia desde Italia, donde participó en la cumbre de Ministros del G20, el funcionario federal recordó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), ambas de EU, evalúan los días 21 de cada mes, las restricciones en su frontera con México.

“Yo no esperaría que de pronto un 21, por decir algo, el 21 de julio nos digan que ya no hay restricciones, eso no lo veo como un escenario [...] Vamos a tener que ir ciudad por ciudad, caso por caso, mesa a mesa de trabajo, para que las actividades consideradas no esenciales se vayan reduciendo en número y, por lo tanto, tengamos una situación más próxima a la normalidad en algunas de las ciudades de la frontera”, agregó.